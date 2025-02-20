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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 25.03.2025
Адвенчура
5.2 22 оценки

По слухам, релиз Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game снова отложен - на этот раз на июль

butcher69
Новости

По слухам, видеоигра Tales of the Shire, которая позволит игрокам оказаться на месте хоббита из мира «Властелина колец», снова перенесена. По информации журналиста Джека Райана из BlueSky, новая дата релиза – 29 июля. Официальное подтверждение задержки ожидается завтра.

По словам разработчиков, задержка связана с необходимостью доработки и полировки игры, чтобы все платформы получили одинаково качественный опыт. Учитывая, что лайфсим выйдет на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, можно предположить, что именно версия для Switch требует дополнительных улучшений.

Кроме того, проект столкнулся с некоторыми трудностями после того, как Take-Two продала Private Division, издателя игры. Также ранее была отменена версия Tales of the Shire для Netflix.

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