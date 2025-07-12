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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 29.07.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.7 28 оценок

Раскрыты системные требования Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game на ПК

Solstice Solstice

Разработчики Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game официально представили системные требования игры в Steam.

Минимальная конфигурация позволит играть в 1080p при 30 FPS на настройках Very Low. Для этого понадобятся процессоры вроде Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 3 1200, а также видеокарты NVIDIA GTX 770, Radeon R9 270X или Intel Arc A580.

Для «рекомендованных» параметров (1080p, 60 FPS, High) потребуется Intel Core i5-10600 или Ryzen 5 8400F, а также RTX 3060 Ti или Radeon RX 6750 XT.

И в минимальных, и в рекомендованных требованиях указывается 16 ГБ оперативной памяти и 3 ГБ свободного места. Игра потребует Windows 10 и минимум 4 ГБ видеопамяти.

Tales of the Shire — уютное приключение во вселенной «Властелина колец» от Weta Workshop, где игроки смогут жить жизнью хоббита в Шире. Релиз игры состоится - 29 июля.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Talendor3

игра с графонием из нулевых, а требования современные

7
langquest64

Да и по содержанию ничем не лучше мобилок выглядит, но почему-то решили выпустить на консоли с ПК

5
kotasha

Инди разрабы, всё суть оптимизации в 2025 году, но крупные издатели тоже стали болт забивать.

3
hpi

Каким это графонием из нулевых? Это современная игра которая использует современные технологии. Вот и такие системки.

5
CaMahoney

Разработка дорожает, товарищи гои/граждане(подчеркнуть), графически игра ничего из себя не представляет, но ей видите ли подавай 4 гига на относительно неплохих картах, все уже 80$ приготовили?)

3
jax baron

да фиг с ним с 4 гига - RTX 3060 Ti не смущает? аж ти надо.

3
jax baron

Intel Core i5-10600 - это тотал вар игра?

2
Hartelose

Нулевая графика и такие ТХ? Маразм.

2