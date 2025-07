Раскрыты системные требования Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game на ПК

Разработчики Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game официально представили системные требования игры в Steam.

Минимальная конфигурация позволит играть в 1080p при 30 FPS на настройках Very Low. Для этого понадобятся процессоры вроде Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 3 1200, а также видеокарты NVIDIA GTX 770, Radeon R9 270X или Intel Arc A580.

Для «рекомендованных» параметров (1080p, 60 FPS, High) потребуется Intel Core i5-10600 или Ryzen 5 8400F, а также RTX 3060 Ti или Radeon RX 6750 XT.

И в минимальных, и в рекомендованных требованиях указывается 16 ГБ оперативной памяти и 3 ГБ свободного места. Игра потребует Windows 10 и минимум 4 ГБ видеопамяти.

Tales of the Shire — уютное приключение во вселенной «Властелина колец» от Weta Workshop, где игроки смогут жить жизнью хоббита в Шире. Релиз игры состоится - 29 июля.