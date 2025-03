Симулятор жизни в деревне хоббитов Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game получил новый геймплейный трейлер

Private Division и Weta Workshop представили новый геймплейный трейлер Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — симулятора жизни, вдохновленного миром Дж. Р. Р. Толкина. В ролике показаны ключевые элементы игры: рыбалка, готовка, строительство и другие уютные занятия хоббитов.

Игроки отправятся в деревню Шир, где смогут выращивать овощи, украшать дом, устраивать пиры и готовиться к праздникам. В игре появятся знакомые персонажи, а внимание к деталям — от шерсти на ногах до пышных пирожных — создаст теплую атмосферу.

Релиз Tales of the Shire состоится 29 июля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.