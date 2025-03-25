Симулятор жизни в деревне хоббитов Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game получил новый геймплейный трейлер

Private Division и Weta Workshop представили новый геймплейный трейлер Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — симулятора жизни, вдохновленного миром Дж. Р. Р. Толкина. В ролике показаны ключевые элементы игры: рыбалка, готовка, строительство и другие уютные занятия хоббитов.
Игроки отправятся в деревню Шир, где смогут выращивать овощи, украшать дом, устраивать пиры и готовиться к праздникам. В игре появятся знакомые персонажи, а внимание к деталям — от шерсти на ногах до пышных пирожных — создаст теплую атмосферу.
Релиз Tales of the Shire состоится 29 июля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Властелин колец, как же ты изменился! Никогда бы не подумал, что увижу игру в этой вселенной подобного жанра в подобной стилистике. Главное не заставляйте молодого Саурона работать в кузнице в новом симуляторе жизни Валинора))
Выглядит довольно симпатично.
Лишь бы судьба игры про Голлума не постигла...
Прям захотелось ламповую "The Fellowship of the Ring" перепройти)) PS2 версию на эмуляторе, ибо ПК-версию ныне запустить можно только знатно намучившись и без гарантии результата)
Xbox версию лучше поиграй, она в три раза длиннее и интереснее. И графон там в разы лучше.
В детстве проходил ПК-версию, до сих пор теплые воспоминания о ней) И помню даже, как стремно было из Шира от назгулов удирать - настоящий хоррор был для моего возраста тогда) XBox-версию только недавно на скриншотах увидел, и графика там правда получше (водичка шейдерная даже есть), но все же ностальгия именно по другой версии)) Хотя версию для "коробки", наверное, все же попробую тоже скоро))
Выращиваешь такой себе овощи да фруктики, да делаешь колбаски из домашнего скота, а потом приходят гномы и всё съедают под частую!
И это хорошо, если только гномы. Там много голодных было)
Мории хватило и Голлума, уже ничего хорошего не жду по вселенной Толкина
Сериал "Кольца Власти" забыл)))
я вот думаю - графически оно будет на уровне "Голлума"?
Средиземье заслуживает большего чем мультяшная графика
а то посмотришь на эти видео и получается что олдскульная Fellowship 2002 и то графически лучше