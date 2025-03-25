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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 29.07.2025
Адвенчура
5.8 25 оценок

Симулятор жизни в деревне хоббитов Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game получил новый геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

Private Division и Weta Workshop представили новый геймплейный трейлер Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — симулятора жизни, вдохновленного миром Дж. Р. Р. Толкина. В ролике показаны ключевые элементы игры: рыбалка, готовка, строительство и другие уютные занятия хоббитов.

Игроки отправятся в деревню Шир, где смогут выращивать овощи, украшать дом, устраивать пиры и готовиться к праздникам. В игре появятся знакомые персонажи, а внимание к деталям — от шерсти на ногах до пышных пирожных — создаст теплую атмосферу.

Релиз Tales of the Shire состоится 29 июля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
KabbalisticJerry

Властелин колец, как же ты изменился! Никогда бы не подумал, что увижу игру в этой вселенной подобного жанра в подобной стилистике. Главное не заставляйте молодого Саурона работать в кузнице в новом симуляторе жизни Валинора))

4
Ceiv

Выглядит довольно симпатично.

3
Saenus

Лишь бы судьба игры про Голлума не постигла...

1
rmplaton

Прям захотелось ламповую "The Fellowship of the Ring" перепройти)) PS2 версию на эмуляторе, ибо ПК-версию ныне запустить можно только знатно намучившись и без гарантии результата)

1
Zeniax69

Xbox версию лучше поиграй, она в три раза длиннее и интереснее. И графон там в разы лучше.

1
rmplaton Zeniax69

В детстве проходил ПК-версию, до сих пор теплые воспоминания о ней) И помню даже, как стремно было из Шира от назгулов удирать - настоящий хоррор был для моего возраста тогда) XBox-версию только недавно на скриншотах увидел, и графика там правда получше (водичка шейдерная даже есть), но все же ностальгия именно по другой версии)) Хотя версию для "коробки", наверное, все же попробую тоже скоро))

1
AT_Sagor

Выращиваешь такой себе овощи да фруктики, да делаешь колбаски из домашнего скота, а потом приходят гномы и всё съедают под частую!

0
KabbalisticJerry

И это хорошо, если только гномы. Там много голодных было)

0
Zeniax69

Мории хватило и Голлума, уже ничего хорошего не жду по вселенной Толкина

0
Phobos_1990

Сериал "Кольца Власти" забыл)))

0
marsh resident

я вот думаю - графически оно будет на уровне "Голлума"?

Средиземье заслуживает большего чем мультяшная графика

а то посмотришь на эти видео и получается что олдскульная Fellowship 2002 и то графически лучше

0