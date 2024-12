Симулятор жизни в мире Средиземья Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game получил новый трейлер

На церемонии The Game Awards 2024 поклонники уютных игр и творчества Дж. Р. Р. Толкина получили приятный сюрприз. Tales of the Shire, симулятор жизни в мире Средиземья, обзавёлся новым трейлером.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game предложит игрокам погрузиться в уютную и сказочную атмосферу Шира. Красочное визуальное оформление и расслабляющий геймплей позволят насладиться жизнью хоббитов в их неспешном и добродушном ритме.

На мероприятии был представлен новый трейлер, демонстрирующий достопримечательности Средиземья и элементы игрового процесса. Особого шарма презентации добавили живые эмоции стримера CozyK, который поделился своей реакцией на увиденное.