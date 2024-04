Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game получила дебютный внутриигровой трейлер

Как и было обещано, Weta Workshop и Private Division представили первый геймплейный трейлер игры Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, которая будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam в 2024 году.

Места мечты в Шире, где вы можете подружиться с другими хоббитами, исследовать территорию, ходить по магазинам, готовить и, конечно же, вкусно поесть с соседями. Игра Tales of the Shire: A Lord of the Rings перенесет вас в Делагуа, где вы сможете свободно перемещаться и видеть, как она меняется в зависимости от сезона года, демонстрируя окружение, подходящее для весны, лета, осени и зимы.

Сезонные изменения, возможность выращивать собственные плантации, украшать дом по своему усмотрению и даже пригласить в гости таких персонажей, как Гэндальф Серый.