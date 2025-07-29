Tales of the Shire по "Властелину колец" не оправдал ожиданий

Новая игра во вселенной Толкина — Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — стартовала с противоречивыми отзывами. Вместо теплого приема проект получил средние оценки: 60% на Metacritic и 59% на OpenCritic, а часть рецензентов и вовсе посчитала игру разочарованием года для поклонников «Властелина колец».
Игрокам предлагается поселиться в деревне Байуотер и заняться жизнью хоббита — готовить еду, собирать ресурсы, выращивать овощи и выполнять простые поручения местных жителей. Однако за красивой обложкой кроется мало контента, однообразные задания и примитивные механики.
Наибольшую похвалу получила система готовки — по мнению многих критиков, она одна из лучших в жанре. Здесь важно учитывать текстуру, вкус, точность обработки ингредиентов и кулинарные специи. Но остальные элементы, такие как рыбалка или садоводство, проработаны поверхностно.
Много нареканий вызывает оптимизация игры: игроки жалуются на вылеты, зависания, долгие загрузки и слабую графику. Интерфейс выглядит устаревшим, а музыка начинает раздражать после нескольких часов.
Некоторые издания, включая IGN Spain и CGMagazine, дали игре 8/10, оценив атмосферу и визуальный стиль. Но большинство оказались более критичны. Например, Nintendo Life и Push Square поставили 4/10, а DualShockers ограничились 5.5/10.
Сджвшная лажа, с цветными хоббитами, графикой с ПС2, но требованиями, как для игр поколения ПС4
ПС2 это моя любимая приставка :) я и сейчас во многие игры через эмулятор играю(жаль некоторые не пошли, Shattered memories и Origins например не получилось пройти, потом снова образы поищу) но если бы я привёл в пример ПС1, Сегу или Денди это был бы уже перебор... а на ПС2 такие детские игры выходили, хотя бы тот же Хоббит
ну так там реально графа чуть лучше чем в Hobbit с пс2 лол
Ну и кому это могло быть интересно? Тупо рутина. Я понимаю, если бы там можно было шляться по Вековечному Лесу, отражать набеги орков, лазить в могильники, выживать в Суровую Зиму, путешествовать к эльфам, отбиваясь от бандитов... А тут чем заниматься?
Судя по описанию суп варить
Эх, именно такого выживача про захотелось.
Не поверишь, но жанр готовки-садоводства очень популярен. Не всем интересно всё то, что ты перечислил.
Ну зато всрали миллионы на консультации с Sweet Baby ))
посмотрело трейлер.... адекватный человек такое покупать не будет. старик подпигнул полурослику и сразу сакура зацвела. анимация проваливающихся в текстуры ног, рисовка на уровне браузерной др-ни и цветные хоббиты.... радует чсто критики игр в отличии от киношных неподкупны
Мало кому интересны мелкие уродливые хоббиты и их унылая жизнь.
фанатов хоббитов на самом деле дофига, просто тут они деланы убого
Надеюсь, тормознуву влепили? А то будет не полный комплект.
Так ни одна игра по лору "ВК" не добилась хоть сколько то значимых успехов. Максимум середнячки. По одной простой причине-сам лор скушен и довольно уныл. Единственное что подходит к нему это стратегии. Но и с ними ничего не вышло.
Да, надо было делать градостроительную стратегию, начиная с прибытия первых хоббитов в земли будущего Шира, суровые зимы, нибигающих волков, корованы гномов, и всё прочее.
ну да, лотро очень неуспешная игра, ага
Вышло две шикарные стратегии
а должно было? понимаю если бы это было про эльфов и их орки в рабство угоняли а так полурослики только в 3 героях нужны) так палия с общественным туалетом вместо нпс и то больше популярна
Кто то реально проклял вселенную и наследие толкиена ☹️🤷♂️😁🤬🤬🤬
известно кто... люди больные толерантностью головного мозга
С первой демонстрации увидел, что какая-то шляпа. А когда узнал подробнее про разработку, то сразу понял, что можно забыть про проект. Так оно и получилось