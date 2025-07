Tales of the Shire по "Властелину колец" не оправдал ожиданий

Новая игра во вселенной Толкина — Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — стартовала с противоречивыми отзывами. Вместо теплого приема проект получил средние оценки: 60% на Metacritic и 59% на OpenCritic, а часть рецензентов и вовсе посчитала игру разочарованием года для поклонников «Властелина колец».

Игрокам предлагается поселиться в деревне Байуотер и заняться жизнью хоббита — готовить еду, собирать ресурсы, выращивать овощи и выполнять простые поручения местных жителей. Однако за красивой обложкой кроется мало контента, однообразные задания и примитивные механики.

Наибольшую похвалу получила система готовки — по мнению многих критиков, она одна из лучших в жанре. Здесь важно учитывать текстуру, вкус, точность обработки ингредиентов и кулинарные специи. Но остальные элементы, такие как рыбалка или садоводство, проработаны поверхностно.

Много нареканий вызывает оптимизация игры: игроки жалуются на вылеты, зависания, долгие загрузки и слабую графику. Интерфейс выглядит устаревшим, а музыка начинает раздражать после нескольких часов.

Некоторые издания, включая IGN Spain и CGMagazine, дали игре 8/10, оценив атмосферу и визуальный стиль. Но большинство оказались более критичны. Например, Nintendo Life и Push Square поставили 4/10, а DualShockers ограничились 5.5/10.