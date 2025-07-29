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Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game 29.07.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.9 38 оценок

Tales of the Shire по "Властелину колец" не оправдал ожиданий

IKarasik IKarasik

Новая игра во вселенной Толкина — Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — стартовала с противоречивыми отзывами. Вместо теплого приема проект получил средние оценки: 60% на Metacritic и 59% на OpenCritic, а часть рецензентов и вовсе посчитала игру разочарованием года для поклонников «Властелина колец».

Игрокам предлагается поселиться в деревне Байуотер и заняться жизнью хоббита — готовить еду, собирать ресурсы, выращивать овощи и выполнять простые поручения местных жителей. Однако за красивой обложкой кроется мало контента, однообразные задания и примитивные механики.

Наибольшую похвалу получила система готовки — по мнению многих критиков, она одна из лучших в жанре. Здесь важно учитывать текстуру, вкус, точность обработки ингредиентов и кулинарные специи. Но остальные элементы, такие как рыбалка или садоводство, проработаны поверхностно.

Много нареканий вызывает оптимизация игры: игроки жалуются на вылеты, зависания, долгие загрузки и слабую графику. Интерфейс выглядит устаревшим, а музыка начинает раздражать после нескольких часов.

Некоторые издания, включая IGN Spain и CGMagazine, дали игре 8/10, оценив атмосферу и визуальный стиль. Но большинство оказались более критичны. Например, Nintendo Life и Push Square поставили 4/10, а DualShockers ограничились 5.5/10.

49
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
ka27

Сджвшная лажа, с цветными хоббитами, графикой с ПС2, но требованиями, как для игр поколения ПС4

30
Комментарий удален
ka27 Пyшкин

ПС2 это моя любимая приставка :) я и сейчас во многие игры через эмулятор играю(жаль некоторые не пошли, Shattered memories и Origins например не получилось пройти, потом снова образы поищу) но если бы я привёл в пример ПС1, Сегу или Денди это был бы уже перебор... а на ПС2 такие детские игры выходили, хотя бы тот же Хоббит

6
Gorthlaur Пyшкин

ну так там реально графа чуть лучше чем в Hobbit с пс2 лол

2
0ncnjqybr

Ну и кому это могло быть интересно? Тупо рутина. Я понимаю, если бы там можно было шляться по Вековечному Лесу, отражать набеги орков, лазить в могильники, выживать в Суровую Зиму, путешествовать к эльфам, отбиваясь от бандитов... А тут чем заниматься?

20
Badghost

Судя по описанию суп варить

14
Anglerfish

Эх, именно такого выживача про захотелось.

5
AAAndroid

Не поверишь, но жанр готовки-садоводства очень популярен. Не всем интересно всё то, что ты перечислил.

1
Night Driving Avenger
Однако за красивой обложкой кроется мало контента, однообразные задания и примитивные механики

Ну зато всрали миллионы на консультации с Sweet Baby ))

11
нитгитлистер

посмотрело трейлер.... адекватный человек такое покупать не будет. старик подпигнул полурослику и сразу сакура зацвела. анимация проваливающихся в текстуры ног, рисовка на уровне браузерной др-ни и цветные хоббиты.... радует чсто критики игр в отличии от киношных неподкупны

10
AndralStormborn

Мало кому интересны мелкие уродливые хоббиты и их унылая жизнь.

10
Gorthlaur

фанатов хоббитов на самом деле дофига, просто тут они деланы убого

1
Gords

Надеюсь, тормознуву влепили? А то будет не полный комплект.

9
Шаман Шаманыч

Так ни одна игра по лору "ВК" не добилась хоть сколько то значимых успехов. Максимум середнячки. По одной простой причине-сам лор скушен и довольно уныл. Единственное что подходит к нему это стратегии. Но и с ними ничего не вышло.

7
Gords

Да, надо было делать градостроительную стратегию, начиная с прибытия первых хоббитов в земли будущего Шира, суровые зимы, нибигающих волков, корованы гномов, и всё прочее.

2
Gorthlaur

ну да, лотро очень неуспешная игра, ага

1
Nodas
Но и с ними ничего не вышло.

Вышло две шикарные стратегии

1
Alex40001

а должно было? понимаю если бы это было про эльфов и их орки в рабство угоняли а так полурослики только в 3 героях нужны) так палия с общественным туалетом вместо нпс и то больше популярна

1
Sir Patrik

Кто то реально проклял вселенную и наследие толкиена ☹️🤷‍♂️😁🤬🤬🤬

1
нитгитлистер

известно кто... люди больные толерантностью головного мозга

10
ArTeryS

С первой демонстрации увидел, что какая-то шляпа. А когда узнал подробнее про разработку, то сразу понял, что можно забыть про проект. Так оно и получилось

1
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