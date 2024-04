Трейлер игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game появится 22 апреля

Разработчик Wētā Workshop уже несколько недель намекает на трейлер предстоящего уютного симулятора жизни, действие которого происходит в Средиземье, Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game. К счастью, наконец пришло время узнать, когда он на самом деле появится.

На аккаунте X игры было подтверждено, что трейлер игры выйдет 22 апреля, а это значит, что мы сможем лучше рассмотреть проект и, возможно, также указать точную дату выхода игры на ПК и консолях.

Для тех, кто не знает, о чем игра, официальное описание гласит: «Ваша уютная хоббитская жизнь ждет вас в Tales of the Shire, новой трогательной игре «Властелин колец», которая выйдет в 2024 году на консолях и ПК».