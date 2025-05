Уютная жизнь хоббитов в новом геймплейном ролике Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Если вы когда-либо мечтали пожить жизнью настоящего хоббита, то Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game может стать именно той игрой, которую вы ждали. Несмотря на некоторые задержки в разработке, студия Weta Workshop продолжает делиться новыми подробностями и недавно представила свежий геймплейный видеоролик, раскрывающий ключевые особенности проекта.

В Tales of the Shire игроки смогут создать собственного хоббита, обустроить дом по своему вкусу, заниматься садоводством, рыбалкой и неспешным исследованием Шира. В видео разработчики показали богатые возможности кастомизации персонажа и интерьера, фермерские активности, прогулки по Байуотеру и его окрестностям, а также душевную атмосферу, вдохновлённую творчеством Толкина.

Релиз игры запланирован на 29 июля 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Информации о версии для Switch 2 пока нет.