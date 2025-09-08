Авторы Tales of Xillia Remastered показали опенинги для главных героев

Bandai Namco и DokiDoki Grooveworks опубликовали два вступительных ролика для грядущей Tales of Xillia Remastered, которые отличаются в зависимости от выбранного главного героя — Джуда или Миллы. В обоих видео звучит песня «progress» в исполнении Аюми Хамасаки, а финальные кадры слегка изменяются в зависимости от выбранного персонажа.

Оригинальная Tales of Xillia вышла на PlayStation 3 в 2011 году и стала 22-й основной игрой серии. Действие разворачивается в мире Риезе Максия, где игрок может выбрать одного из двух героев. Джуд Матис — студент-медик из столицы, а Милла Максвелл — женщина, сопровождаемая четырьмя духами стихий. Их пути пересекаются, когда королевство Рашугал истощает ману мира, заставляя дуэт отправиться в путешествие для восстановления равновесия.

Ремастер возвращает систему Dual Raid Linear Motion Battle System, позволяющую в реальном времени связывать персонажей для комбо-атак, навыков поддержки и цепочек способностей. Игрокам обещаны улучшения качества жизни: возможность отключать встречи с врагами, автосохранение, ранний доступ к Grade Shop и оригинальный DLC, за исключением лицензионного контента.

Tales of Xillia Remastered выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam 31 октября 2025 года, позволяя фанатам пережить классическое приключение с современными улучшениями.