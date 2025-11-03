ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tales of Xillia 19.03.2013
Экшен, Ролевая, Аниме
8.2 64 оценки

Качество Tales of Xillia Remastered на Switch и Switch 2 оставляет желать лучшего

Gruz_ Gruz_

Вышедшая 30 октября на консолях и ПК, Tales of Xillia Remastered, по-видимому, демонстрирует неравномерное качество на разных платформах. Если игроки на PS5, Xbox Series и ПК наслаждаются плавной игрой с частотой 60 FPS (или более), то у пользователей Nintendo есть повод для недовольства.

По данным RPG Site, игра Bandai Namco на Switch 1 работает в режиме TV с разрешением 1080p, в портативном режиме — 720p и частотой 30 fps. Разумеется, с учетом характеристик консоли такое неудивительно, но при этом в игре наблюдаются серьезные падения частоты кадров и очень размытое изображение. Удручает и отсутствие фильтрации текстур и сглаживания, а также появление NPC в последний момент.

Кроме того, версия Switch 2 не получила никаких дополнительных улучшений в разрешении или частоте кадров. Единственное реальное улучшение заключается в том, что частота кадров в Tales of Xillia Remastered больше не падает ниже отметки в 30 fps. Только вот, к сожалению, в портативном режиме в 720p качество изображения на большом экране Switch 2 в 1080p оставляет желать лучшего..

Остается надеяться на обновление для Switch 2, которое исправит все это.

3
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Неправильно написано: мощность консолей Nintendo оставляет желать лучшего

1
yariko ookami

Так правильно: калкулятор Нинтендо,.который с трудом тянет игру 2011 года!

1
Neko-Aheron yariko ookami

А стим дек все тянет ))

1
ant 36436
Единственное реальное улучшение заключается в том, что частота кадров в Tales of Xillia Remastered больше не падает ниже отметки в 30 fps

Игра 2011 года. С вас 70 баксов.

JilDere

Как раз я говорил о 30фпс в одном из постов по этой игре тут. Меня тогда ещё приняли за безумца, за клоуна, а я просто факты говорил об серии Tales.