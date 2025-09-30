Почему ремастеры Tales of выходят в хаотичном порядке - объяснение продюсера

Фанаты серии Tales наверняка заметили, что ремастеры в рамках Tales Remastered Project выходят не в хронологическом порядке. Генеральный продюсер франшизы Юсуке Томизава на панели Tokyo Game Show 2025 объяснил, что это связано с закулисными сложностями, главная из которых — отсутствие или фрагментарность исходных кодов старых игр.

Проект стартовал в октябре 2024 года и приурочен к 30-летию серии. Первым ремастером стала Tales of Graces f, затем был анонсирован Tales of Xillia. Однако дальнейший график зависит от того, какие проекты команда может довести до конца быстрее. По словам Томизавы, поиск исходных данных превращается в детективную работу: необходимо выяснить, у кого они сохранились, и часто они оказываются неполными. На их восстановление уходят месяцы, что вынуждает студию вести несколько ремастеров параллельно.

Томизава признаёт, что выпуск игр в строгом порядке выглядел бы логично, но главная цель — «как можно скорее вернуть классические части фанатам». Он также намекнул, что в прошлом попытки следовать хронологии тормозили процесс, и теперь Bandai Namco выбирает путь скорости и количества.