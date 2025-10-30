Релизный трейлер Tales of Xillia Remastered готовит зрителей к дебюту JRPG на PC и консолях

Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Tales of Xillia Remastered, напоминая фанатам о скором релизе обновлённой версии культового JRPG. Премьера состоится 31 октября на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, и это переиздание обещает привлечь как старых поклонников серии, так и новых игроков.
Трейлер демонстрирует анимационные сцены, диалоги и игровые эпизоды, акцентируя внимание на системе Dual Raid Linear Motion Battle System, позволяющей объединять двух персонажей для создания разрушительных комбо и специальных вспомогательных способностей. Это делает бои динамичными и стратегически насыщенными.
Ремастер включает значительные улучшения графики: на консолях игра поддерживает 4K и 60 fps, а на ПК — 4K при 120 fps. Игрокам также доступна опция включения или отключения встреч, раннего доступа к магазинам и автоматического сохранения. Все ранее выпущенные DLC вошли в состав ремастера, за исключением некоторых лицензионных материалов.
Сюжет Tales of Xillia разворачивается в мире Rieze Maxia и рассказывает о приключениях Джуда Матиса, студента-медика, и Миллы Максвелл, воплощения Повелителя Духов. Героям предстоит спасти мир от угрозы, способной нарушить баланс между людьми и духами, сталкиваясь с опасными врагами и делая непростые выборы.
Кроме того, Bandai Namco подтвердила, что в разработке находится ремастер Tales of Xillia 2, так что фанатов серии ждёт ещё больше приключений в обновлённой графике и с современными механиками. Этот релиз обещает стать одной из самых ярких JRPG на текущем поколении консолей.
имея опыт игры в разные части на ps4 и xbox one x и series x, и даже немножко в стиме, могу сказать что специфика этих игр состоит в том что у них как правило хорошее интересное начало, завязка, но чем дальше тем душнее, особенно под конец, дропал их постоянно, вроде ни одной до конца не осилил, где то тонны текста ниочёмного задушили, где то дизайн локаций примитивный запутанный(канализации).
Играл в tales of zestilia и persona и у них всей такая навязчивая боевика
Имею ввиду что от моба часто не возможно збежать потому что они быстрее игрока и приходхится драться по долгу
ну да, вот как раз в узких локациях как канализация и проявляется однообразная боёвка
у тейлсов очень всё плохо то игры норм то плохи....