Релизный трейлер Tales of Xillia Remastered готовит зрителей к дебюту JRPG на PC и консолях

Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Tales of Xillia Remastered, напоминая фанатам о скором релизе обновлённой версии культового JRPG. Премьера состоится 31 октября на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, и это переиздание обещает привлечь как старых поклонников серии, так и новых игроков.

Трейлер демонстрирует анимационные сцены, диалоги и игровые эпизоды, акцентируя внимание на системе Dual Raid Linear Motion Battle System, позволяющей объединять двух персонажей для создания разрушительных комбо и специальных вспомогательных способностей. Это делает бои динамичными и стратегически насыщенными.

Ремастер включает значительные улучшения графики: на консолях игра поддерживает 4K и 60 fps, а на ПК — 4K при 120 fps. Игрокам также доступна опция включения или отключения встреч, раннего доступа к магазинам и автоматического сохранения. Все ранее выпущенные DLC вошли в состав ремастера, за исключением некоторых лицензионных материалов.

Сюжет Tales of Xillia разворачивается в мире Rieze Maxia и рассказывает о приключениях Джуда Матиса, студента-медика, и Миллы Максвелл, воплощения Повелителя Духов. Героям предстоит спасти мир от угрозы, способной нарушить баланс между людьми и духами, сталкиваясь с опасными врагами и делая непростые выборы.

Кроме того, Bandai Namco подтвердила, что в разработке находится ремастер Tales of Xillia 2, так что фанатов серии ждёт ещё больше приключений в обновлённой графике и с современными механиками. Этот релиз обещает стать одной из самых ярких JRPG на текущем поколении консолей.