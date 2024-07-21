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Tales of Xillia 19.03.2013
Экшен, Ролевая, Аниме
8.5 40 оценок

Скоро анонс? Ремастер Tales of Xillia заметили на страницах чешского магазина

butcher69
Новости

Один из интернет-магазинов опубликовал страницу с ремастером JRPG Tales of Xillia от Bandai Namco Games для PS4, PS5, Xbox Series X|S и Switch. ПК-версия не указана, но если игра действительно существует, то она обязательно появится и в Steam.

Речь идет о чешском ритейлере JRC, который разместил страницы с Tales of Xillia Remastered для разных консолей. Дата выхода или окно продаж не упоминаются в сопровождающих деталях. Цена игры также не была названа, хотя, учитывая, что Tales of Vesperia: Definitive Edition стоила $49,99, ожидается, что цена будет аналогичной.

Судя по иллюстрации коробки, листинг выглядит вполне легитимным. Официальный анонс от Bandai Namco Games, скорее всего, состоится в ближайшее время.

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Для непосвященных Tales of Xillia - это японская ролевая игра с элементами экшена, которая изначально была выпущена эксклюзивно для PlayStation 3. Это тринадцатая основная часть серии Tales, разработанная Namco Tales Studio и изданная Namco Bandai Games. Игра вышла в Японии 7 сентября 2011 года, а в августе 2013 года была локализована для Северной Америки и PAL-региона.

О, и на этих страницах нет намека на ремастер Tales of Xillia 2; упоминается только первая игра.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sogiking

Если ремастер, значит скоро и новую анонсируют

1
Exies27

Не факт.

0
Маркет Плейс

Прохожу не спеша на пс3 или эмуляторе пс3 на пк с русификатором. Ремастер нужен исключительно, чтобы продавать на пс5 и пк, а так он игре и не нужен

1
Thinker_724

Задолбали,на one x ещё стабильно можно сидеть до про версий новых а они игры выпускают старьё на новые консоли

1