Следующий ремастер Tales of покажут уже 19 августа - возможно, это Tales of Xillia

Bandai Namco официально объявила дату анонса следующей части серии Tales of Remastered Project. Презентация состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Хотя компания пока не подтвердила, о какой именно игре идёт речь, недавняя утечка намекает на Tales of Xillia. Случайная публикация на прошлой неделе позволила фанатам сделать такие выводы, что вызвало волну обсуждений в сети.

Последний ремастер серии, Tales of Graces f Remastered, вышел 17 января на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Релиз получил положительные отзывы за обновлённую графику и оптимизацию под современные платформы.

Продюсер серии, Юсуке Томидзава, ранее заявлял, что Bandai Namco планирует регулярно выпускать ремастеры игр Tales of и продолжать развивать проект «по мере возможностей». Таким образом, фанатов ждёт не только анонс новой игры, но и долгосрочная стратегия по возвращению классических частей в современном виде.

Скоро станет ясно, оправдает ли слух про Tales of Xillia ожидания игроков, но интрига уже держит сообщество в напряжении.