Tales of Xillia 19.03.2013
Экшен, Ролевая, Аниме
8 55 оценок

Следующий ремастер Tales of покажут уже 19 августа - возможно, это Tales of Xillia

butcher69

Bandai Namco официально объявила дату анонса следующей части серии Tales of Remastered Project. Презентация состоится 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Хотя компания пока не подтвердила, о какой именно игре идёт речь, недавняя утечка намекает на Tales of Xillia. Случайная публикация на прошлой неделе позволила фанатам сделать такие выводы, что вызвало волну обсуждений в сети.

Tales of Graces Remastered почти здесь: утечка намекнула на скорый анонс

Последний ремастер серии, Tales of Graces f Remastered, вышел 17 января на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Релиз получил положительные отзывы за обновлённую графику и оптимизацию под современные платформы.

Продюсер серии, Юсуке Томидзава, ранее заявлял, что Bandai Namco планирует регулярно выпускать ремастеры игр Tales of и продолжать развивать проект «по мере возможностей». Таким образом, фанатов ждёт не только анонс новой игры, но и долгосрочная стратегия по возвращению классических частей в современном виде.

Скоро станет ясно, оправдает ли слух про Tales of Xillia ожидания игроков, но интрига уже держит сообщество в напряжении.

Комментарии: 2
Алексей Хазов

Может дестини кстати будет ,я бы купил // Алексей Хазов

Игорь Сергеев

Director's Cut с PS2 была бы кстати, а то они совсем классику забросили. // Игорь Сергеев