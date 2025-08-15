Tales of Graces Remastered почти здесь: утечка намекнула на скорый анонс

Похоже, Bandai Namco готовит ремастер одной из самых любимых частей своей культовой JRPG-серии. После переиздания Tales of Graces в начале года фанаты предположили, что следующим в очереди станет Tales of Xillia — и, похоже, не ошиблись.

На YouTube-канале Bandai Namco Europe появилось запланированное на следующую неделю видео под названием Tales of Series News. Казалось бы, ничего особенного, если бы не обложка, на которой чётко виден кадр из Tales of Xillia — а именно “скрит”, короткая диалоговая сцена между героями.

Оригинал Tales of Xillia вышел в Японии в 2011 году, а в Европе — в 2013-м, быстро став одной из самых популярных игр серии. Сюжет разворачивается в мире Rieze Maxia и следует за двумя протагонистами: Джудом Матисом, студентом-медиком, и Миллой Максвелл, воплощением Повелителя Духов. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы предотвратить катастрофу, способную нарушить баланс между людьми и духами.

Уникальная особенность игры — возможность пройти сюжет с точки зрения одного из героев, что влияет на развитие истории и открывает эксклюзивные сцены. Если утечка подтвердится, скоро фанатов ждёт шанс вновь пережить это приключение — теперь в обновлённом виде.