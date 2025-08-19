Tales of Xillia Remastered выйдет 31 октября - с обновлениями и бонусами

Bandai Namco подтвердила: 31 октября 2025 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC выйдет Tales of Xillia Remastered — следующая часть юбилейного проекта Tales of 30th Anniversary Remastered Project.

Игроков ждут заметные улучшения качества жизни: теперь можно включать или отключать случайные встречи с врагами, а также наслаждаться встроенным набором оригинальных DLC. Для коллекционеров подготовлено Digital Deluxe Edition с цифровым артбуком, саундтреком из 81 трека, набором Battle BGM и комплектом Super Growth Support Herb. Предзаказ принесёт полезный стартовый бонус — Super Adventuring Assistance Set с запасом зелий и бутылей.

Оригинальная Tales of Xillia вышла на PS3 в 2011 году и стала 22-й игрой серии. Сюжет разворачивается в мире Риезе Максия и предлагает уникальный выбор между двумя протагонистами с разными точками зрения на историю.

Важно: в ремастере представлена только первая часть. Tales of Xillia 2, известная своим мрачным тоном и спорным молчаливым героем, останется за пределами сборника.