Tales of Xillia Remastered выйдет 31 октября - с обновлениями и бонусами

Bandai Namco подтвердила: 31 октября 2025 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC выйдет Tales of Xillia Remastered — следующая часть юбилейного проекта Tales of 30th Anniversary Remastered Project.
Игроков ждут заметные улучшения качества жизни: теперь можно включать или отключать случайные встречи с врагами, а также наслаждаться встроенным набором оригинальных DLC. Для коллекционеров подготовлено Digital Deluxe Edition с цифровым артбуком, саундтреком из 81 трека, набором Battle BGM и комплектом Super Growth Support Herb. Предзаказ принесёт полезный стартовый бонус — Super Adventuring Assistance Set с запасом зелий и бутылей.
Оригинальная Tales of Xillia вышла на PS3 в 2011 году и стала 22-й игрой серии. Сюжет разворачивается в мире Риезе Максия и предлагает уникальный выбор между двумя протагонистами с разными точками зрения на историю.
Важно: в ремастере представлена только первая часть. Tales of Xillia 2, известная своим мрачным тоном и спорным молчаливым героем, останется за пределами сборника.
Хитрые японцы, выпускаю ремастер 1ой части и ни слова про 2ую, будто вообще не хотят о ней вспоминать, видать современное поколение, не хочет видеть мрачную жрпг, хотят все розовое и няшное....
Я смотрю ты гигант мысли. Надо было сначала анонсировать и выпустить вторую, потом первую)
Так они сначала первую выпустят, посмотрят на продажи, и потом уже о второй подумают. Не выпускать же вторую раньше первой.
А шо я говорил? Минимум усилий/затрат на ремастер рулит.