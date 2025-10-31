Tales of Xillia вернулась в ремастере с улучшенной графикой и новыми удобствами

Bandai Namco Entertainment Asia официально выпустила Tales of Xillia Remastered на PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S и на PC через Steam.

Ремастер возвращает одну из самых популярных игр серии с более чёткой визуализацией и удобствами, включая автосохранение, ранний доступ к магазинам и возможность отключать случайные встречи с врагами, чтобы сосредоточиться на сюжете. В игре также представлены более 40 предметов DLC, включая костюмы персонажей и бонусные предметы из оригинального выпуска.

Сюжет разворачивается в мире Ризе Максия, где люди и духи живут бок о бок. Игроки могут выбрать путь Миллы Максвелл, таинственной женщины, поддерживаемой четырьмя великими духами, или Джуда Матиса, молодого студента-медика. Их миссия — остановить Рашугала, могущественное оружие, поглощающее ману и угрожающее миру.

Боевая система ремастера Dual Raid Linear Motion Battle System позволяет объединять атаки двух персонажей, создавать комбо и активировать навыки поддержки, делая сражения более динамичными и стратегическими.