Tales of Xillia вернулась в ремастере с улучшенной графикой и новыми удобствами

Bandai Namco Entertainment Asia официально выпустила Tales of Xillia Remastered на PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S и на PC через Steam.
Ремастер возвращает одну из самых популярных игр серии с более чёткой визуализацией и удобствами, включая автосохранение, ранний доступ к магазинам и возможность отключать случайные встречи с врагами, чтобы сосредоточиться на сюжете. В игре также представлены более 40 предметов DLC, включая костюмы персонажей и бонусные предметы из оригинального выпуска.
Сюжет разворачивается в мире Ризе Максия, где люди и духи живут бок о бок. Игроки могут выбрать путь Миллы Максвелл, таинственной женщины, поддерживаемой четырьмя великими духами, или Джуда Матиса, молодого студента-медика. Их миссия — остановить Рашугала, могущественное оружие, поглощающее ману и угрожающее миру.
Боевая система ремастера Dual Raid Linear Motion Battle System позволяет объединять атаки двух персонажей, создавать комбо и активировать навыки поддержки, делая сражения более динамичными и стратегическими.
120 фпс есть на консолях? в tales of grasec f не было, хоть она и с wii вообще
Какие 120? Хотя бы 30 пусть будет, это же Tales...
30 там давно уже нету, berseria 2016 года на ps4 уже была в 60, а вот zesteria 2015 даже в стиме имеет лок на 30
замечательна новость екс пс3 да на пк ... я так понимаю и 2я на подходе