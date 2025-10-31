ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tales of Xillia 19.03.2013
Экшен, Ролевая, Аниме
8.1 64 оценки

Tales of Xillia вернулась в ремастере с улучшенной графикой и новыми удобствами

butcher69 butcher69

Bandai Namco Entertainment Asia официально выпустила Tales of Xillia Remastered на PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S и на PC через Steam.

Релизный трейлер Tales of Xillia Remastered готовит зрителей к дебюту JRPG на PC и консолях

Ремастер возвращает одну из самых популярных игр серии с более чёткой визуализацией и удобствами, включая автосохранение, ранний доступ к магазинам и возможность отключать случайные встречи с врагами, чтобы сосредоточиться на сюжете. В игре также представлены более 40 предметов DLC, включая костюмы персонажей и бонусные предметы из оригинального выпуска.

Сюжет разворачивается в мире Ризе Максия, где люди и духи живут бок о бок. Игроки могут выбрать путь Миллы Максвелл, таинственной женщины, поддерживаемой четырьмя великими духами, или Джуда Матиса, молодого студента-медика. Их миссия — остановить Рашугала, могущественное оружие, поглощающее ману и угрожающее миру.

Боевая система ремастера Dual Raid Linear Motion Battle System позволяет объединять атаки двух персонажей, создавать комбо и активировать навыки поддержки, делая сражения более динамичными и стратегическими.

11
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

120 фпс есть на консолях? в tales of grasec f не было, хоть она и с wii вообще

1
JilDere

Какие 120? Хотя бы 30 пусть будет, это же Tales...

2
Юрий Пенкин JilDere

30 там давно уже нету, berseria 2016 года на ps4 уже была в 60, а вот zesteria 2015 даже в стиме имеет лок на 30

utbrock

замечательна новость екс пс3 да на пк ... я так понимаю и 2я на подходе