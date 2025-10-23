Ремастер Tales of Xillia 2 в работе - Bandai Namco готовит новый анонс серии Tales of

Продюсер серии Tales of Юсуке Томидзава в свежем номере Weekly Famitsu подтвердил: ремастер Tales of Xillia 2 уже находится в разработке, а следующий проект в рамках линейки ремастеров будет анонсирован в самое ближайшее время.

По словам Томидзавы, над серией сейчас трудятся сразу несколько команд, включая внешних партнёров. «В разработке находятся более двух игр — от стадии прототипов до финального производства. Темпы релизов будут зависеть от статуса проектов, но наша цель — радовать фанатов новыми играми как можно чаще», — отметил продюсер.

Он также уточнил, что Tales of Xillia 2 Remastered пока не анонсирована официально, поскольку находится в активной разработке. Команда придерживается подхода «анонсировать лишь тогда, когда проект готов к показу», поэтому новости появятся «как только это станет возможным».

Хотя после Tales of Arise (2021) и её дополнения Beyond the Dawn (2023) в серии не выходило новых частей, Томидзава заверил, что работа над будущим франшизы активно продолжается. Наряду с ремастерами студия рассматривает запуск новых инициатив — от живых мероприятий до мерча и коллабораций.

«После 30-летия Tales of мы смотрим вперёд — к 40- и 50-летию. Мы хотим и дальше создавать миры и истории, которые объединяют игроков по всему миру», — добавил Томидзава.

Тем временем Tales of Xillia Remastered выйдет уже 31 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam).