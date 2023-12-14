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The Talos Principle 2 02.11.2023
Логические, От первого лица, Научная фантастика
7.6 80 оценок

Devolver Digital представила ролик, в котором SHODAN из System Shock играет в The Talos Principle 2

monk70
Новости

В философскую игру-головоломку с открытым миром The Talos Principle 2 от Croteam и Devolver Digital ранее играла GLaDOS из Portal, которая указала на некоторые предполагаемые сходства между ней и другой игрой с лазерами и кубами. Но теперь пришло время опробовать игру другому человеконенавистническому сверхразумному искусственному интеллекту, благодаря оригинальной актрисе озвучивания SHODAN Терри Брозиус.

Печально известная гипероптимизированная сеть доступа к данным Sentient от System Shock, или SHODAN, тоже поиграла в The Talos Principle 2, и у нее есть некоторые мысли об этих гуманоидных машинах, считающих себя людьми.

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