Devolver Digital представила ролик, в котором SHODAN из System Shock играет в The Talos Principle 2

В философскую игру-головоломку с открытым миром The Talos Principle 2 от Croteam и Devolver Digital ранее играла GLaDOS из Portal, которая указала на некоторые предполагаемые сходства между ней и другой игрой с лазерами и кубами. Но теперь пришло время опробовать игру другому человеконенавистническому сверхразумному искусственному интеллекту, благодаря оригинальной актрисе озвучивания SHODAN Терри Брозиус.
Печально известная гипероптимизированная сеть доступа к данным Sentient от System Shock, или SHODAN, тоже поиграла в The Talos Principle 2, и у нее есть некоторые мысли об этих гуманоидных машинах, считающих себя людьми.