Хвалебный трейлер The Talos Principle 2 полон восторженных отзывов прессы

Devolver Digital выпустила хвалебный трейлер с цитатами из прессы The Talos Principle 2, у которой явно преобладают самые высокие оценки.
Talos Principle 2 — одна из лучших игр 2023 года, и она действительно заслуживает классического хвалебного трейлера с цитатами СМИ, в котором сообщается о некоторых из лучших отзывов, полученных игрой, а также еще раз демонстрируется игровой процесс.
Разработанная Croteam, той же командой, что и Serious Sam, The Talos Principle 2 также очень популярна среди геймеров, учитывая, что 95% из почти 3000 отзывов, полученных в Steam, являются положительными.
The Talos Principal 2 доступна для ПК, Xbox Series X/S и PS5.