Новые скриншоты и подробности философской игры-головоломки The Talos Principle 2 ©

На блоге PlayStation Blog появилась статья, посвященная The Talos Principle 2, написанная Йонасом Киратзесом, автором из Croteam, работающим над игрой, в которой раскрываются новые подробности об этой долгожданной игре, а также демонстрируются новые изображения.

The Talos Principle 2 была представлена на недавней выставке PlayStation Showcase, хотя о разработке игры было известно уже давно, но про неё ничего не было известно.

В посте, прежде всего, подтверждается запуск к концу 2023 года, хотя официальная дата релиза не раскрывается. Затем объясняется происхождение серии: "The Talos Principle была заставляющей задуматься философской головоломкой с получившим признание критиков сюжетом... и давайте посмотрим правде в глаза, кто бы мог ожидать этого от создателей FPS, в котором вы сражаетесь против шимпанзе с реактивными ранцами и гранатометами вместо оружия?".

Затем в общих чертах объясняется, что игра "безмерно расширит все то, что сделало оригинал особенным. Еще больше хитроумных головоломок, которые предстоит решить, еще больше сюрреалистического окружения, которое предстоит исследовать, еще больше секретов, которые предстоит раскрыть, еще более глубокий сюжет, в который можно погрузиться, и еще больше важных вопросов, в которых можно потеряться".

Приключения в The Talos Principle 2 начинаются во времена, когда человечество, каким мы его знаем, давно вымерло, но наша культура продолжает жить в мире, населенном роботами, созданными по нашему образу и подобию. Вам предстоит отправиться на исследование загадочной мегаструктуры и в процессе столкнуться с вопросами о природе космоса, конфликте между верой и разумом и страхом повторения ошибок человечества.

Будет ли что-то новое в формуле оригинала? Безусловно: "Но к этим хорошо зарекомендовавшим себя головоломкам добавятся и новые игровые режимы, включая гравитационное манипулирование и ментальный перенос, но мы предоставим вам самим разбираться в тонкостях этих своеобразных механик". The Talos Principle 2 будет казаться знакомой и новой одновременно. Вы можете закончить игру, не решив всех головоломок, но те, кто особенно хочет блеснуть, могут попытаться пройти все. Только остерегайтесь золотых головоломок, так как они подвергнут ваш ум испытанию.

The Talos Principle 2 представляет собой огромный шаг вперед для серии, особенно в дизайне мира. Это самые большие, самые странные и самые красивые окружения, которые когда-либо создавала компания Croteam, и они в полной мере используют все преимущества новейших графических технологий. Вы посетите несколько новых локаций, включая город, стоящий на пороге смены парадигмы, и разнообразные ландшафты острова, на котором хранятся ключи к будущему.

Если ваш мозг перегрелся и вам нужно отдохнуть от головоломок, вы найдете скрытые секреты и целую забытую историю в огромном и тревожном игровом мире. Вы также будете принимать непосредственное участие в сложном развитии его персонажей, принимая решения, которые могут привести к множеству концовок. История The Talos Principle 2 сама по себе является головоломкой, которую необходимо решить, и игроки, стремящиеся раскрыть ее глубокие, темные секреты, будут вознаграждены за свое любопытство".

Напоминаем, что The Talos Principle 2 выйдет в конце 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.