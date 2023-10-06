Новый трейлер The Talos Principal 2 посвящён демо-версии, доступной в Steam

Игроки могут испытать философские прелести The Talos Principal 2 с помощью игровой демоверсии, доступной в Steam. Этот бесплатный увлекательный тизер погрузит вас в удивительные пейзажи с помощью тщательно подобранных разнообразных головоломок. Вы также затронете глубокое повествовательное измерение этой метафизической игры-головоломки перед ее выходом, запланированным на 2 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Еще больше головоломок, которые нужно решить, новая инновационная механика, еще более богатая и щедрая сюжетная линия, множество секретов, которые нужно раскрыть в самой большой и странной вселенной, когда-либо созданной Croteam: The Talos Principal 2 раздвигает границы философской игры-головоломки с названием, которое катапультирует сильные стороны оригинала к игривой нирване, никогда ранее не исследованной.
Руссификатор вышел кто ещё в демку не поиграл.
Спасибо за информацию.