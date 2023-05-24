Первый трейлер философской игры-головоломки от первого лица The Talos Principle 2 ©

Croteam сдержала обещание - The Talos Principle 2 действительно выйдет и сегодня был представлен первый трейлер. Разработчики показали The Talos Principle 2 во время PlayStation Showcase которая выходит на PlayStation 5 и ПК, а про другие платформы пока ничего не известно.

В 2014 году The Talos Principle дебютировала на ПК и последующих устройствах. Игру студии CroTeam хвалили за отличные головоломки и интересный мир, поэтому разработчики развивают концепцию и приглашают заинтересованных лиц в новое приключение. The Talos Principle 2 была представлена в первом трейлере, и хотя на данный момент сложно сказать, в чем будет заключаться основная концепция разработчиков, представленные сцены интригуют. Игроки могут рассчитывать на ряд интересных головоломок.

The Talos Principle 2 — головоломка от первого лица, которая не раз заставит вас задуматься. Она во многом развивает философские темы первой игры и предложит вам немало потрясающих уровней с очень непростыми загадками.