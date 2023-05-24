Первый трейлер философской игры-головоломки от первого лица The Talos Principle 2

Croteam сдержала обещание - The Talos Principle 2 действительно выйдет и сегодня был представлен первый трейлер. Разработчики показали The Talos Principle 2 во время PlayStation Showcase которая выходит на PlayStation 5 и ПК, а про другие платформы пока ничего не известно.
В 2014 году The Talos Principle дебютировала на ПК и последующих устройствах. Игру студии CroTeam хвалили за отличные головоломки и интересный мир, поэтому разработчики развивают концепцию и приглашают заинтересованных лиц в новое приключение. The Talos Principle 2 была представлена в первом трейлере, и хотя на данный момент сложно сказать, в чем будет заключаться основная концепция разработчиков, представленные сцены интригуют. Игроки могут рассчитывать на ряд интересных головоломок.
The Talos Principle 2 — головоломка от первого лица, которая не раз заставит вас задуматься. Она во многом развивает философские темы первой игры и предложит вам немало потрясающих уровней с очень непростыми загадками.
Это мы берем.
Графику знатно подтянули. По ходу не на SE4 делают.
У них свой движ. Только на нем и работают.
Это я в курсе. Но если они такую картинку выжали на SE4 - моё уважение.
Анонс ожидаемый, есть надежда на удачное продолжение увлекательной игры.