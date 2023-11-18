Продажи The Talos Principle 2 превысили 100 тысяч копий

Авторы The Talos Principle 2 из студии Croteam и издательство Devolver Digital выпустили головоломку 2 ноября и на днях стало известно, что продажи игры превысили 100 тысяч копий. На достижение подобной отметки потребовалось чуть больше двух недель. Создатели поблагодарили своих поклонников за поддержку.
The Talos Principle 2 — одна из лучших игр 2023 года, и она получила хорошие оценки от прессы и игроков. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Уважаю croteam, уважаю devolver, занес им бабла на релизе, хотя даже еще первую часть не начал, успехов издателю и разрабам.
Смотрю на эти продажи и интересно это вообще норма для населения планеты, сколько вообще может стоить разработка такой игры, как много они могут быть в плюсе, Согласен игра не для всех, ну интересно как все это устроенно. Хотя если сделали, значит есть профит.
Гуд, значит кучу белли на 5го Семёна накопили)
Чума игра , еще и на UE5. Выглядит и играется отлично , любителям головоломок очень советую.
Я ничего по игре кроме трейлера не смотрел! но купил игру в стиме за 1100, цена нормальная и адекватная, как будет возможность опробую! первая часть мне понравилась, поддержу разработчиков крутого Сэма))
Очень рад за Croteam. Они всё ещё могут.