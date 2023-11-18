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The Talos Principle 2 02.11.2023
7.4 62 оценки

Продажи The Talos Principle 2 превысили 100 тысяч копий

butcher69
Новости

Авторы The Talos Principle 2 из студии Croteam и издательство Devolver Digital выпустили головоломку 2 ноября и на днях стало известно, что продажи игры превысили 100 тысяч копий. На достижение подобной отметки потребовалось чуть больше двух недель. Создатели поблагодарили своих поклонников за поддержку.

The Talos Principle 2 — одна из лучших игр 2023 года, и она получила хорошие оценки от прессы и игроков. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
GraF68ru

Уважаю croteam, уважаю devolver, занес им бабла на релизе, хотя даже еще первую часть не начал, успехов издателю и разрабам.

5
Юрец Одесса

Смотрю на эти продажи и интересно это вообще норма для населения планеты, сколько вообще может стоить разработка такой игры, как много они могут быть в плюсе, Согласен игра не для всех, ну интересно как все это устроенно. Хотя если сделали, значит есть профит.

1
Agent Qracle

Гуд, значит кучу белли на 5го Семёна накопили)

1
Slaviandi

Чума игра , еще и на UE5. Выглядит и играется отлично , любителям головоломок очень советую.

1
Jimbo_1347

Я ничего по игре кроме трейлера не смотрел! но купил игру в стиме за 1100, цена нормальная и адекватная, как будет возможность опробую! первая часть мне понравилась, поддержу разработчиков крутого Сэма))

0
Кей Овальд

Очень рад за Croteam. Они всё ещё могут.

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