Состоялся анонс дополнения Road to Elysium для головоломки The Talos Principle 2

The Talos Principle 2: Road to Elysium - первое расширение для философской головоломки от Croteam, анонсированное на мероприятии Devolver Direct. Это будет самостоятельное расширение, состоящее из трех частей и выходящее 14 июня, в котором рассказываются новые истории и игроку предстоит решать еще более сложные головоломки.
Если говорить о содержании расширения, то каждая из новых глав Road to Elysium будет иметь уникальный сеттинг и заставит нас взглянуть на историю с другой точки зрения. Точнее, мы переживем некоторые ключевые моменты на месте разных персонажей. Если вы играли в оригинал, вам не составит труда понять, о чем идет речь.
Для остальных напоминаем, что The Talos Principle 2 доступна для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.
Я помню как задушился (но прошëл) road to geena для первой части, надеюсь тут не будет ультра сложных головоломок для мегамозгов
Первая часть Talos Principle гениальна и обладает выраженным настроением. Вторая - стерильна и предсказуема, а некоторые паззлы имеют глупейшие и нелепые решения, похоже, не предусмотренные авторами игры. Такое впечатление, что игра сделана наспех. Сюжет не оставляет никаких эмоций вообще, в отличие от первой части.
Как можно было опошлить такую отличную идею - за пределами моего понимания.