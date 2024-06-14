Состоялся релиз дополнения "Road to Elysium" для The Talos Principle 2

Это философская головоломка от первого лица, которая заставит задуматься о важных вопросах. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где люди давно исчезли.

Игроку предстоит исследовать загадочное сооружение, созданное вымершей цивилизацией, и открыть его тайны. Решая множество сложных головоломок, герой познает историю этого мира и философию его создателей.

Игра поднимает вечные вопросы о смысле существования, путях развития цивилизации и роли технологий. Игрок должен принимать решения, которые определят дальнейшую судьбу этого мира.

The Talos Principle 2 может похвастаться свежими игровыми механиками, новыми способностями героя и ещё большим количеством головоломок.