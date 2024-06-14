Состоялся релиз дополнения "Road to Elysium" для The Talos Principle 2

Студия Croteam объявила о том, что сегодня состоялся релиз первого дополнения Road to Elysium для The Talos Principle 2.
Road to Elysium представляет из себя эпилог, который состоит из трех частей, позволяющий глубже погрузиться в мир игры и воссоединиться с любимыми персонажами, а так же решить непростые загадки в серии интригующих новых историй. Дополнение продолжает события игры и развивает вселенную роботов. Игроки смогут увидеть ключевые эпизоды приключения 1к в новом свете и решить новые загадки с привычными механиками.
The Talos Principle 2 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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The.Talos.Principle.2.Road.to.Elysium-RUNE
На самом деле, мне и бесплатно этот аддон качать не хочется. Вторая часть Талоса ведь очень так себе. Паззлы глупые, сюжет никакой. Графика, правда, неплохая. Хотя и не топовая.