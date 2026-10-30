Спустя почти три года после выхода The Talos Principle 2 подорожала в Steam на 33%, что вызвало неоднозначную реакцию

В Steam на 33% подорожала The Talos Principle 2 — почти через три года после релиза. Разработчики из Croteam объяснили решение ростом расходов на создание и поддержку игр из-за инфляции. Теперь базовая цена головоломки составляет $39,99 вместо $29,99. Новые цены затронули и региональные версии игры, а уже купившим её пользователям беспокоиться не о чем.

Особенно неожиданно повышение выглядит на фоне недавней распродажи Steam, во время которой игру можно было приобрести со скидкой 90% всего за $2,99. При аналогичной скидке от новой цены она обойдётся в $3,99.

Решение вызвало неоднозначную реакцию игроков. Одни считают, что масштаб и качество игры оправдывают стоимость в $40, другие недоумевают, зачем повышать цену проекта, вышедшего в ноябре 2023 года. Некоторые также предполагают, что изменение позволит увеличить стоимость игры во время будущих распродаж, однако разработчики этого не подтверждали.

При этом The Talos Principle 2 получила 94% положительных отзывов в Steam. Croteam продолжает поддерживать игру, в том числе выпустив редактор головоломок и добавив поддержку Steam Workshop.