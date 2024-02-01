The Talos Principle 2 и Wizard With a Gun достигли высоких продаж и пользуются хорошим спросом

Компания Devolver Digital в своем последнем финансовом отчете сообщила, что The Talos Principle 2 и Wizard With a Gun достигли хороших продаж и в настоящее время пользуются хорошим спросом, что может позволить этим двум играм выделиться в долгосрочной перспективе.
Как вы помните, The Talos Principle 2 стала успешной, а в Steam - лучшей в 2023 году для Devolver Digital, которая столкнулась с трудной первой половиной года, но, похоже, восстановилась во второй половине.
По состоянию на 31 декабря 2023 года на балансе издательства находится около 42 миллионов долларов: хороший баланс, но изменения в управлении подтвердились.
Дуглас Морин покинул пост генерального директора Devolver Digital, передав его с сегодняшнего дня Гарри Миллеру, исполнительному председателю и мажоритарному акционеру компании. Дуглас пришел в компанию в 2020 году и был назначен генеральным директором в 2021 году.
Что касается его преемника, то речь идет об одном из основателей Devolver Digital в 2009 году, который на протяжении последних пятнадцати лет участвовал в определении и построении бизнеса издательства до того уровня, на котором оно находится сейчас.
"От имени совета директоров и всех сотрудников Devolver я хотел бы поблагодарить Дугласа за его значительную приверженность и достижения за последние четыре года", - сказал Миллер.
Энергия, лидерство и целеустремленность Дугласа сыграли важную роль в нашем IPO и программе создания нашей инфраструктуры в качестве публичной компании, кульминацией которой стало захватывающее приобретение System Era. Я очень рад возможности вернуться к роли генерального директора. Для меня невероятное удовольствие и честь продолжать работать с фантастической и талантливой командой Devolver, создавая мощный конвейер веселья и творчества и, конечно же, реализуя нашу долгосрочную стратегию роста.
хороший проект The Talos Principle 2