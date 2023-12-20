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The Talos Principle 2 02.11.2023
Логические, От первого лица, Научная фантастика
7.6 84 оценки

The Talos Principle 2 теперь полностью совместима с Steam Deck и получила бета-патч 1.0.5

monk70
Новости

Разработчики из Croteam сообщили, что The Talos Principle 2 теперь официально проверена для Steam Deck. Хотя у игроков была возможность насладиться Talos 2 на своем портативном устройстве, теперь это можно сделать с официальной поддержкой команды Steam.

Разработчики представили предстоящий патч 1.0.5 в официальной публичной бета-версии, на участие в которой вы можете дать свое согласие. Патч включает в себя многочисленные запросы сообщества и исправления ошибок, в том числе:

  • Добавлены дополнительные параметры от укачивания.
  • Добавлена водная рябь.
  • Внесены изменения в опцию переключения спринта, чтобы она функционировала как блокировка спринта.
  • Добавлены настройки для увеличения субтитров и размеров терминала
  • Изменение алгоритма сжатия шейдеров для предотвращения сбоев в определенных конфигурациях системы.
  • Добавлен инструмент тестирования.
  • Большинство эпизодов путешествий теперь можно пропустить, если сюжетные события, связанные с этими эпизодами путешествий, происходили хотя бы один раз (например, в другом прохождении).
  • Увеличено количество последних сохраненных журналов диалогов с 10 до 20.
  • Кнопки фоторежима теперь можно переназначить.
  • Добавлена настройка для переключения консоли разработчика.
  • Добавлен дополнительный контент в области Затерянных лабораторий.
  • Исправлены различные проблемы и уязвимости в головоломках.

Чтобы присоединиться к публичному бета-тестированию, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши по игре в вашей библиотеке > свойства > бета-версии > и выбрать «открытая бета-версия» в раскрывающемся меню, где написано «участие в бета-тестировании».

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