Bandai Namco и HYDE анонсировали новую игру во вселенной тамагочи — Tamagotchi Plaza. Релиз состоится 26 июня в Японии и 27 июня по всему миру эксклюзивно для Nintendo Switch.

Действие игры разворачивается в городе Тамахико на планете Тамагочи. Город был номинирован на проведение фестиваля, и теперь его жители нуждаются в помощи, чтобы сделать его ярче и оживлённее. Игрокам предстоит развивать магазины, выполнять заказы, общаться с тамагочи и помогать решать их проблемы.

Ключевые особенности

12 уникальных магазинов — среди них стоматология, магазин очков, кафе и другие. Выполняя заказы и повышая репутацию заведений, игроки смогут расширять ассортимент и открывать новые возможности.

— среди них стоматология, магазин очков, кафе и другие. Выполняя заказы и повышая репутацию заведений, игроки смогут расширять ассортимент и открывать новые возможности. Кооперативный режим — впервые в серии можно играть вдвоём в определённых магазинах. Доступен как режим сотрудничества, так и соревновательный.

— впервые в серии можно в определённых магазинах. Доступен как режим сотрудничества, так и соревновательный. Более 100 тамагочи — город наполнен уникальными персонажами, у каждого из которых есть свои нужды и проблемы. Игроки смогут с ними взаимодействовать, помогать и узнавать их истории.

— город наполнен уникальными персонажами, у каждого из которых есть свои нужды и проблемы. Игроки смогут с ними взаимодействовать, помогать и узнавать их истории. Интеграция с Tamagotchi Uni — обладатели настоящих игрушек Tamagotchi Uni смогут получить эксклюзивные предметы и специальные эффекты, доступные только в игре.

Tamagotchi Plaza продолжает традиции серии Tamagotchi Connection: Corner Shop, но предлагает обновлённый игровой процесс с новыми механиками и возможностями.