Дневник разработчиков Tamarak Trail углубляется в источники вдохновения в художественном стиле игры

В этой карточной игре вам предстоит пройти по непредсказуемому маршруту, полному наград, головоломок и рисков, чтобы спасти людей от могущественной нечисти, захватившей Путь. Вашим помощником станет единственный в своём роде кубик с изменяемыми сторонами.

Вы можете выбрать один из трёх классов персонажей: Детектив, Колдунья или Следопыт. Каждый из них поможет вам раскрыть множество полезной информации об источнике зла и найти артефакты, которые могут изменить исход игры.