Дневник разработчиков Tamarak Trail углубляется в источники вдохновения в художественном стиле игры

Tamarak Trail, предстоящий пошаговый рогалик с игрой в кости от Yarrow Games и Versus Evil, получил первое видео из новой серии дневников разработчиков. Эта первая запись глубоко раскрывает вдохновение разработчиков привлекательного художественного стиля игры.
Команда разработчиков Yarrow Games действительно хотела передать внешний вид «Группы семи», знаменитой группы канадских художников-пейзажистов начала 20-го века, которые специализировались на передаче деревенской осенней цветовой палитры и суровой атмосферы Северного Онтарио. Yarrow Games также черпали вдохновение у многочисленных иллюстраторов сборников рассказов и дизайнеров балетных декораций начала 20 века.