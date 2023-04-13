Геймплейный ролик пошагового рогалика с необычной боевой системой Tamarak Trail ©

Независимая игровая студия Yarrow Games в сотрудничестве с ведущим независимым издателем видеоигр Versus Evil представила подробный обзор своей предстоящей сюжетной игры Tamarak Trail в преддверии ее выхода во втором квартале.

Tamarak Trail - это пошаговая ролевая игра с применением колоды, в которой вместо карт используются настраиваемые кубики. В этом прохождении разработчики демонстрируют уникальную механику игры в кости, креативную боевую систему и жуткий мир Tamarak Trail во всем его великолепии, который поклонники жанра сразу же узнают.

"Tamarak Trail - очень глубокая игра, за которой я уже провел более 100 часов. И она еще даже не закончена!" - сказал Стив Эскаланте, генеральный директор Versus Evil. "Этот ролик от разработчиков отлично иллюстрирует игрокам уникальные механики и мир, которые делают Tamarak Trail поистине незабываемым - и очень захватывающим - опытом!"

В качестве члена тайного общества под названием Sturgeon Lodge вам предстоит разгадать тайну разлагающейся Земли, найти источник этой коррупции и положить ей конец любой ценой.