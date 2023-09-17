Новый дневник разработчиков Tamarak Trail рассказывает про реальные места, которые вдохновили на создание игры

Tamarak Trail, предстоящий пошаговый рогалик с игрой в кости от Yarrow Games и Versus Evil, получил второй видео видеоролик из серии дневников разработчиков. Это последнее видео раскрывает вдохновение разработчиков и отсылки к уникальным канадским локациям игры.
Команда разработчиков Yarrow Games стремилась передать внешний вид северо-восточного Онтарио, поэтому они посетили несколько провинциальных парков в поисках локаций. В этом видео показаны такие парки, как Кап-Киг-Иван, Килларни и озеро Лаврентиан, где сосны Банкса, березы и лиственницы были обычным явлением, и разработчики стремились запечатлеть их лишайник, мох и обнаженную скальную породу, часто встречающуюся в этих местах. Большинство парков посещали осенью, чтобы увидеть листву в ее самом красочном и простом виде.