Tamarak Trail 2023 г.
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Пошаговый рогалик Tamarak Trail выйдет также на Switch, PlayStation и Xbox вместе с версией Steam

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monk70
Новости

Независимая игровая студия Yarrow Games в партнерстве с независимым издателем видеоигр Versus Evil сообщила, что ее грядущий roguelike Tamarak Trail выйдет на платформах Switch, PlayStation и Xbox. где она будет выпущена вместе с выпуском Steam этим летом. Tamarak Trail — это пошаговая игра в жанре roguelike, в которой вместо карт используются настраиваемые кубики.

Как член тайного общества под названием Осетровая Ложа, вы должны собрать воедино тайну разлагающейся земли, выследить источник этой порчи и положить ей конец любой ценой.

Отправляясь в это приключение, вы сможете выбрать одного из трех персонажей; Волшебник, Следопыт или Детектив, каждый со своими уникальными способностями и чертами. В зависимости от вашего предпочтительного стиля игры, различные навыки и атрибуты персонажа позволяют вам разработать уникальную стратегию для вашего персонажа, когда он движется по зловещей тропе. Процедурно сгенерированные пути создают множество возможностей, где вы можете столкнуться с событиями, монстрами, лагерями, сокровищами и многим другим. Каждое новое открытие открывает новые бонусы и стратегии для изучения.

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