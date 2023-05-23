Разработчики пошагового рогалика Tamarak Trail представили заглавную музыкальную тему ©

Tamarak Trail, готовящаяся к выходу пошаговая игра-рогалик от Yarrow Games и Versus Evil, посвященная сбору колоды, получила новую запись в блоге, в которой подробно рассказывается о навязчивом музыкальном сопровождении игры.

В этом сообщении в блоге рассказывается об основах саундтрека, о том, что его вдохновило, о том, как композитор Майкл Ноубл и музыкальный продюсер Александра Гевара работали над тем, чтобы он соответствовал каждой игровой среде, а также об их творческом видении того, что они хотели передать в музыкальном сопровождении Tamarak Trail.

Сеттинг Tamarak Trail был вдохновлен уникальным фольклором и лесами Канады, поэтому было важно, чтобы саундтрек также соответствовал этому региону. Вы сможете услышать полный саундтрек, когда Tamarak Trail выйдет этим летом на консолях ПК, Switch, PlayStation и Xbox.

Как член тайного общества под названием Осетровая Ложа, вы должны собрать воедино тайну разлагающейся земли, выследить источник этой порчи и положить ей конец любой ценой. Отправляясь в это приключение, вы сможете выбрать одного из трех персонажей; Волшебник, Следопыт или Детектив, каждый со своими уникальными способностями и чертами.

В зависимости от вашего предпочтительного стиля игры, различные навыки и атрибуты персонажа позволяют вам разработать уникальную стратегию для вашего персонажа, когда он движется по зловещей тропе. Процедурно сгенерированные пути создают множество возможностей, где вы можете столкнуться с событиями, монстрами, лагерями, сокровищами и многим другим. Каждое новое открытие открывает новые бонусы и стратегии для изучения.