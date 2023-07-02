Разработчики пошагового рогалика Tamarak Trail рассказали про монстров ©

Tamarak Trail, готовящаяся к выходу пошаговая игра-рогалик для создания колоды от Yarrow Games и Versus Evil, получила новую запись в блоге, рассказывающую о закулисье создания своего разнообразного бестиария перед запуском игры позже этим летом на консолях ПК, Switch, PlayStation и Xbox Series.

Этот пост предлагает краткий обзор некоторых страшных монстров, с которыми вы столкнетесь в своих путешествиях. Они варьируются от рядовых комаров и собак-призраков до более мускулистых ленивцев и жуков-ласок. Есть даже первый взгляд на первого босса игры, ужасного енота-лося. Канадские леса Tamarak Trail, вдохновленные фольклором, полны опасностей, поэтому даже самая незначительная угроза может быстро стать силой, с которой нужно считаться, поскольку ваши враги будут работать вместе, используя свои уникальные навыки, чтобы лечить друг друга, вызывать подкрепление и усиливать компаньонов.

Это лишь некоторые из монстров, с которыми вы столкнетесь на тропе; Не бывает двух одинаковых забегов, поэтому вы можете столкнуться с большим количеством монстров одного типа по сравнению с другим. Помните, что знания — это только полдела. Стратегия и настройка кубиков также будут иметь большое значение.