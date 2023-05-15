Разработчики Tamarak Trail рассказали про механику игры в кости и глоссарий терминов ©

Tamarak Trail, готовящаяся к выходу пошаговая игра-рогалик с созданием колоды от Yarrow Games и Versus Evil, получила новую запись в блоге с описанием уникальной механики игры в кости и глоссарием терминов. Поскольку Tamarak Trail предлагает свой собственный уникальный подход к сбору колоды в жанре roguelike с использованием кубиков вместо карт, для объяснения механики требуется собственный язык.

Этот пост предлагает вики, в которой описываются конкретные различия между игровыми механиками, такими как отскоки, флипы, бесконечные комбо, авторолл и реролл. Каждый термин получает собственное описание и сопровождающее его изображение или гифку, отображающую его в движении.

В Tamarak Trail вы будете пересекать тропы в роли одного из трех классов персонажей: детектива, фокусника или следопыта. Каждый класс представляет собой уникальный способ игры, позволяющий вам выбрать стиль игры, который подходит вам больше всего.