Для гаремника Tamer: King of Dinosaurs вышло масштабное обновление с переработанным геймплеем и новыми костюмами

Разработчики Tamer: King of Dinosaurs выпустили одно из самых масштабных обновлений за все время раннего доступа. Главная цель - сделать игру более интерактивной и дать игрокам возможность не просто наблюдать за Виктором в катсценах, а принимать непосредственное участие в ключевых событиях.
Что нового:
- Интерактивное приручение динозавров. Теперь во время приручения запускаются пять мини-игр, основанных на эмоциях динозавра: память, любопытство, агрессия, паника и доверие. Позитивные эмоции требуют решения головоломок, негативные - аркадных испытаний, где нужно защитить Виктора или не дать динозавру сбежать.
- Строительство форта. Виктор теперь сам рубит деревья, забивает столбы и связывает конструкции - это геймплейные сцены от первого лица, встроенные в сюжет. Полноценной песочницы не будет, но труд теперь ощущается заработанным.
- Кулинарная система. Галмин обучит игрока приготовлению еды для племени: подготовка ингредиентов, рецепты и прожарка мяса по предпочтениям соплеменников.
- Переработанный бой. Адреналин больше не убывает сам - его можно копить и тратить по своему усмотрению. Блок теперь поглощает 100% урона за счет адреналина, а от некоторых атак врагов нельзя уклониться - только заблокировать. У оружия появились четкие роли: копье - универсальное, топоры - урон вблизи, дубина - медленная, но с мощным оглушением.
- Новые костюмы. Платный набор Фруктовые бикини с фруктовыми и флаговыми дизайнами, а также бесплатные хэллоуинские и гоночные костюмы для игроков раннего доступа (хэллоуинские доступны круглый год).
- Новое дерево навыков. Более глубокая RPG-прогрессия: можно вкладываться в конкретное оружие, здоровье, адреналин и другие улучшения.
- Шила активнее в бою. Теперь она последовательнее помогает Виктору и не отлынивает от охоты.
- Новые враги. Пахицефалозавр, усиленная Эврипельта в роли босса, Кентрозавр, велоцирапторы (атакуют роем), дилофозавр (дальний бой), а также найткроулеры - в том числе крупные варианты с дальними атаками.
- Расширение Бесконечной охоты. Новые элитные враги, улучшенная стабильность и баланс.
- Живой открытый мир. Больше нейтральной фауны на земле, в воздухе и в воде. Появились ездовые существа - морские черепахи и птеранодоны - для перемещения по новым областям.
- Скрытые сундуки с сокровищами. Больше косметики теперь спрятано в мире, а не покупается за очки уважения. Некоторые сундуки охраняются.
- Охотничьи квесты Шилы. Она получает собственную специализацию - задания на элитных врагов.
- Больше побочных квестов и встреч на протяжении всей игры.
- Новые озвученные диалоги. Девушки общаются между собой в начале каждого дня, раскрывая характеры и отношения.
- Дни 6 и 9 стали более чем в два раза длиннее. После битв нужно собирать туши в кучи и сжигать их, пока падальщики не устроили пир.
- Переработанный выбор глав - более точные точки старта и независимость от отдельных сохранений.
- Три уровня сложности: Лёгкий, Обычный и Хардкорный.
- Технические улучшения: оптимизация производительности и освещения, исправление коллизий, улучшения сохранений, поддержки контроллера и системы отчётов о крашах.
Разработчики отмечают, что обновление закладывает фундамент для второго блока игры, который планируется выпустить к концу года. Студия просит игроков делиться отзывами, особенно о том, на чем стоит сосредоточиться дальше: боевке, исследовании, контенте персонажей, приручении, прогрессии или чём-то еще.