Для гаремника Tamer: King of Dinosaurs вышло масштабное обновление с переработанным геймплеем и новыми костюмами

Разработчики Tamer: King of Dinosaurs выпустили одно из самых масштабных обновлений за все время раннего доступа. Главная цель - сделать игру более интерактивной и дать игрокам возможность не просто наблюдать за Виктором в катсценах, а принимать непосредственное участие в ключевых событиях.

Что нового:

Интерактивное приручение динозавров. Теперь во время приручения запускаются пять мини-игр, основанных на эмоциях динозавра: память, любопытство, агрессия, паника и доверие. Позитивные эмоции требуют решения головоломок, негативные - аркадных испытаний, где нужно защитить Виктора или не дать динозавру сбежать.

Теперь во время приручения запускаются пять мини-игр, основанных на эмоциях динозавра: память, любопытство, агрессия, паника и доверие. Позитивные эмоции требуют решения головоломок, негативные - аркадных испытаний, где нужно защитить Виктора или не дать динозавру сбежать. Строительство форта. Виктор теперь сам рубит деревья, забивает столбы и связывает конструкции - это геймплейные сцены от первого лица, встроенные в сюжет. Полноценной песочницы не будет, но труд теперь ощущается заработанным.

Виктор теперь сам рубит деревья, забивает столбы и связывает конструкции - это геймплейные сцены от первого лица, встроенные в сюжет. Полноценной песочницы не будет, но труд теперь ощущается заработанным. Кулинарная система. Галмин обучит игрока приготовлению еды для племени: подготовка ингредиентов, рецепты и прожарка мяса по предпочтениям соплеменников.

Галмин обучит игрока приготовлению еды для племени: подготовка ингредиентов, рецепты и прожарка мяса по предпочтениям соплеменников. Переработанный бой. Адреналин больше не убывает сам - его можно копить и тратить по своему усмотрению. Блок теперь поглощает 100% урона за счет адреналина, а от некоторых атак врагов нельзя уклониться - только заблокировать. У оружия появились четкие роли: копье - универсальное, топоры - урон вблизи, дубина - медленная, но с мощным оглушением.

Адреналин больше не убывает сам - его можно копить и тратить по своему усмотрению. Блок теперь поглощает 100% урона за счет адреналина, а от некоторых атак врагов нельзя уклониться - только заблокировать. У оружия появились четкие роли: копье - универсальное, топоры - урон вблизи, дубина - медленная, но с мощным оглушением. Новые костюмы. Платный набор Фруктовые бикини с фруктовыми и флаговыми дизайнами, а также бесплатные хэллоуинские и гоночные костюмы для игроков раннего доступа (хэллоуинские доступны круглый год).

Новое дерево навыков. Более глубокая RPG-прогрессия: можно вкладываться в конкретное оружие, здоровье, адреналин и другие улучшения.

Более глубокая RPG-прогрессия: можно вкладываться в конкретное оружие, здоровье, адреналин и другие улучшения. Шила активнее в бою. Теперь она последовательнее помогает Виктору и не отлынивает от охоты.

Теперь она последовательнее помогает Виктору и не отлынивает от охоты. Новые враги. Пахицефалозавр, усиленная Эврипельта в роли босса, Кентрозавр, велоцирапторы (атакуют роем), дилофозавр (дальний бой), а также найткроулеры - в том числе крупные варианты с дальними атаками.

Пахицефалозавр, усиленная Эврипельта в роли босса, Кентрозавр, велоцирапторы (атакуют роем), дилофозавр (дальний бой), а также найткроулеры - в том числе крупные варианты с дальними атаками. Расширение Бесконечной охоты. Новые элитные враги, улучшенная стабильность и баланс.

Новые элитные враги, улучшенная стабильность и баланс. Живой открытый мир. Больше нейтральной фауны на земле, в воздухе и в воде. Появились ездовые существа - морские черепахи и птеранодоны - для перемещения по новым областям.

Больше нейтральной фауны на земле, в воздухе и в воде. Появились ездовые существа - морские черепахи и птеранодоны - для перемещения по новым областям. Скрытые сундуки с сокровищами. Больше косметики теперь спрятано в мире, а не покупается за очки уважения. Некоторые сундуки охраняются.

Больше косметики теперь спрятано в мире, а не покупается за очки уважения. Некоторые сундуки охраняются. Охотничьи квесты Шилы. Она получает собственную специализацию - задания на элитных врагов.

Она получает собственную специализацию - задания на элитных врагов. Больше побочных квестов и встреч на протяжении всей игры.

на протяжении всей игры. Новые озвученные диалоги. Девушки общаются между собой в начале каждого дня, раскрывая характеры и отношения.

Девушки общаются между собой в начале каждого дня, раскрывая характеры и отношения. Дни 6 и 9 стали более чем в два раза длиннее. После битв нужно собирать туши в кучи и сжигать их, пока падальщики не устроили пир.

После битв нужно собирать туши в кучи и сжигать их, пока падальщики не устроили пир. Переработанный выбор глав - более точные точки старта и независимость от отдельных сохранений.

- более точные точки старта и независимость от отдельных сохранений. Три уровня сложности: Лёгкий, Обычный и Хардкорный.

Лёгкий, Обычный и Хардкорный. Технические улучшения: оптимизация производительности и освещения, исправление коллизий, улучшения сохранений, поддержки контроллера и системы отчётов о крашах.

Разработчики отмечают, что обновление закладывает фундамент для второго блока игры, который планируется выпустить к концу года. Студия просит игроков делиться отзывами, особенно о том, на чем стоит сосредоточиться дальше: боевке, исследовании, контенте персонажей, приручении, прогрессии или чём-то еще.