Гарем из 5 девушек в доисторических джунглях: экшен Tamer: King of Dinosaurs вышел в ранний доступ

Студия Ride the Lion Studios объявила о выходе в ранний доступ приключенческого экшена с элементами симулятора выживания и свиданий Tamer: King of Dinosaurs. Игра, основанная на одноименном книжном цикле писателя Майкла-Скотта Ирла, уже доступна для приобретения на платформе Steam.

Сюжет игры рассказывает о Викторе Шелби, бывшем сотруднике службы контроля за животными из Лос-Анджелеса, которого похитили инопланетяне и оставили на опасной планете, населенной динозаврами. Главному герою предстоит помогать группе инопланетных женщин выживать в дикой природе. Игровой процесс сочетает в себе элементы выживания, обустройство лагеря, сражения с доисторическими ящерами и развитие романтических отношений с героинями.

На текущем этапе в раннем доступе представлена первая из 3 запланированных сюжетных частей. Она содержит около 10 дней внутриигровых событий, прохождение которых занимает от 4 до 6 часов. Игрокам доступны базовые механики сражений ближнего боя, создание предметов, приручение динозавров и романтические сцены с 3 из 5 ключевых персонажей. Разработчики планируют выпустить полную версию игры к концу 2026 года или началу 2027 года, добавив оставшиеся 2 сюжетные части.

В рамках публикации планов по развитию проекта авторы сообщили о разработке кинематографического режима для взрослых сцен, который позволит отключать интерактивное управление камерой. Также планируется разнообразить игровой мир за счет добавления новых видов нейтральных и агрессивных динозавров, включая летающих существ, прародителей кабанов и гигантских насекомых. В будущих обновлениях разработчики обещают расширить систему взаимодействия с прирученными ящерами в лагере и внедрить мини-игры для создания одежды, приготовления пищи и садоводства вместе с героинями.

Для создания анимаций персонажей и кат-сцен авторы использовали технологию захвата движений всего тела с участием профессиональных актеров. В игре предусмотрена русская локализация в формате интерфейса и субтитров. На момент выхода в ранний доступ 4 июня 2026 года стоимость стандартного издания Tamer: King of Dinosaurs составляет 3150 рублей, и разработчики не планируют менять цену после полноценного релиза.