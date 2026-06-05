Разработчики Tamer: King of Dinosaurs снизили цену и объяснили сокращение сюжета на старте раннего доступа

Студия Ride the Lion Studios объявила о снижении стоимости своего приключенческого симулятора свиданий Tamer: King of Dinosaurs в раннем доступе Steam. Корректировка цены и структуры контента произошла на следующий день после релиза из-за критики со стороны игрового сообщества.

Выход проекта состоялся 4 июня 2026 года. Изначально стоимость базовой версии составляла 40 долларов, однако уже 5 июня 2026 года разработчики снизили цену до 25 долларов, а стоимость расширенного делюкс-издания установили на уровне 35 долларов. Авторы принесли извинения за некорректную ценовую политику и пообещали компенсировать разницу ранним покупателям. Пользователи, успевшие приобрести игру за 40 долларов через Steam или Patreon, получат бесплатные наборы косметических дополнений стоимостью от 20 до 30 долларов либо смогут бесплатно обновить версию до делюкс-издания.

Помимо стоимости, игроки выразили недовольство объемом доступного на старте контента. В марте 2026 года разработчики заявляли, что к моменту выхода в ранний доступ сюжетная кампания будет полностью завершена. На релизе выяснилось, что пользователям доступна только первая треть истории, состоящая из 10 внутриигровых дней из 30 запланированных. Представители Ride the Lion Studios объяснили это решение изменением планов в процессе разработки. Авторы решили существенно расширить игровой процесс первого блока и добавить новые механики, что привело к разделению сюжета на 3 эпизода и увеличению общих сроков производства.

Tamer: King of Dinosaurs представляет собой приключенческий экшен с элементами выживания и симулятора свиданий для взрослых. Сюжет игры основан на серии книг писателя Майкла-Скотта Эрла. Главный герой Виктор Шелби, бывший сотрудник службы по контролю за животными из Лос-Анджелеса, оказывается похищен инопланетянами и попадает на опасную первобытную планету. Игроку необходимо приручать динозавров, создавать оружие, обустраивать лагерь и защищать инопланетных спутниц, с которыми можно развивать романтические отношения.

На этапе раннего доступа разработчики планируют активно развивать проект с учетом отзывов сообщества. В список запланированных улучшений входят оптимизация экранов загрузки, добавление новых видов противников, включая гигантских насекомых и прародительских кабанов, а также расширение возможностей строительства форта и его обороны. Полную версию игры с оставшимися двумя сюжетными блоками планируется выпустить в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года.