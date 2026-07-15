Разработчики выживача-гаремника Tamer: King of Dinosaurs раскрыли планы по развитию игры

Студия Ride the Lion Studios поделилась с игровым сообществом подробными планами развития игры Tamer: King of Dinosaurs. В новом обращении к сообществу команда рассказала о грядущих наградах для первых игроков, новых игровых режимах, мини-игре с готовкой, улучшениях боевой системы и романтических сцен, а также о множестве исправлений, основанных на отзывах пользователей.

До конца текущего месяца выйдет наборы костюмов "Слепой кролик" и "Пижамная вечеринка", созданных в благодарность всем, кто приобрел игру в течение первой недели запуска по цене раннего доступа. В разработке также находятся и новые наряды, которые можно будет заработать в грядущем режиме "Бесконечная охота". Главный фокус разработки сейчас сосредоточен именно на этом режиме. В отличие от сюжетной кампании, этот режим построен вокруг боев, прокачки и выживания против волн динозавров со все возрастающей сложностью.

Еще одной важной новостью стал выход мини-игры "Кулинария" на стадию внутреннего бета-тестирования. Готовка будет построена вокруг коротких интерактивных этапов, а так как у каждого компаньона разные вкусовые предпочтения, игрокам придется готовить похожие ингредиенты разными способами.

NSFW-режим для постельных сцен с кинематографичной камерой планируют завершить до конца месяца. Игроки смогут как смотреть сцены автоматически, так и управлять ими вручную.

Tamer: King of Dinosaurs основана на одноименном цикле популярных романов в жанре гаремной фантастики за авторством Майкла-Скотта Эрла. Сюжет рассказывает об инспекторе по защите окружающей среды по имени Виктор, который переносится в опасный первобытный мир. Игровой процесс сочетает элементы выживания, экшена и симулятора, где вам предстоит приручать динозавров, строить поселение и собирать вокруг себя отряд из сильных и преданных женщин. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и обещают скоро показать новые результаты.