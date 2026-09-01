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Tamer: King of Dinosaurs 04.06.2026
Адвенчура, Ролевая, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, Для взрослых 18+
5.2 39 оценок

Выживач-гаремник Tamer: King of Dinosaurs получил масштабное обновление геймплея, постельных сцен и новый режим

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Разработчики экшена с элементами выживания и гаремника Tamer: King of Dinosaurs представили масштабный патч, который кардинально меняет игровой процесс и открывает перед игроками новые горизонты. Разработчики представили краткий перечень того, что нового появилось в игре:

  • NSFW Кинематографический режим: Теперь постельные сцены можно смотреть в полностью автоматическом режиме с красивой сменой ракурсов, словно в настоящем кино. В любой момент вы можете вернуть ручное управление камерой.
  • Режим "Бесконечная охота": Новая роуглайк-арена в локации "Глубокие джунгли". Сражайтесь с волнами динозавров, собирайте усиления и проверьте, как долго вы сможете продержаться в этом хаосе.
  • Бесплатный набор костюмов "Молочные мамочки": Четыре новых откровенных костюма для Галмин, Шилы, Трел и Касери абсолютно бесплатны!
  • Переработка системы сохранений: Теперь загрузки стали надежнее, а выбор глав открыт с самого начала - вам не нужно проходить игру заново, чтобы пересмотреть любимые моменты.

Патч также добавил в игру новых врагов-динозавров:

  • Велоцирапторы - слабые поодиночке, но смертоносные в стае.
  • Дилофозавры - первый дальнобойный враг, атакующий кислотой.
  • Элитные монстры - увеличенные версии обычных динозавров с повышенным здоровьем и уроном (как в Diablo).
  • Пахицефалозавр и Эуропельта - новые крупные противники с особыми атаками (таран и оглушение).

Также была улучшена система боя: переработано отображение здоровья, добавлены критические удары, улучшена анимация оглушения и реакция врагов на попадания. Трел теперь может предложить вам не только пассивные усиления, но и активные предметы (ловушки и машины-баффы). Вы носите их с собой и активируете в нужный момент, что добавляет тактическую глубину каждому забегу.

Разработчики отмечают, что это лишь первая версия "Бесконечной охоты". В ближайших патчах игроков ждет новый контент, улучшение прогрессии, бесплатные костюмы и прочие награды.

В сентябре команда сосредоточится на улучшениях "Бесконечной охоты" и подготовке к октябрьскому мега-обновлению, в которое войдут:

  • Кулинария, приручение и строительство;
  • Дополнительные улучшения боевых характеристик;
  • Новые квесты, враги и бесплатные скины в сундуках;
  • Новые системы побочных заданий;
  • Масштабное улучшение сюжетной линии и многое другое.
ПК 2 Обновления 3
28
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Мусор, игроков которого можно пощитать на пальцах.

2
ZNGRU

Жду продолжения сюжета.
Потому что SEX-режим получился скучным....

1