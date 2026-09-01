Выживач-гаремник Tamer: King of Dinosaurs получил масштабное обновление геймплея, постельных сцен и новый режим

Разработчики экшена с элементами выживания и гаремника Tamer: King of Dinosaurs представили масштабный патч, который кардинально меняет игровой процесс и открывает перед игроками новые горизонты. Разработчики представили краткий перечень того, что нового появилось в игре:

NSFW Кинематографический режим: Теперь постельные сцены можно смотреть в полностью автоматическом режиме с красивой сменой ракурсов, словно в настоящем кино. В любой момент вы можете вернуть ручное управление камерой.

Теперь постельные сцены можно смотреть в полностью автоматическом режиме с красивой сменой ракурсов, словно в настоящем кино. В любой момент вы можете вернуть ручное управление камерой. Режим "Бесконечная охота": Новая роуглайк-арена в локации "Глубокие джунгли". Сражайтесь с волнами динозавров, собирайте усиления и проверьте, как долго вы сможете продержаться в этом хаосе.

Новая роуглайк-арена в локации "Глубокие джунгли". Сражайтесь с волнами динозавров, собирайте усиления и проверьте, как долго вы сможете продержаться в этом хаосе. Бесплатный набор костюмов "Молочные мамочки": Четыре новых откровенных костюма для Галмин, Шилы, Трел и Касери абсолютно бесплатны!

Четыре новых откровенных костюма для Галмин, Шилы, Трел и Касери абсолютно бесплатны! Переработка системы сохранений: Теперь загрузки стали надежнее, а выбор глав открыт с самого начала - вам не нужно проходить игру заново, чтобы пересмотреть любимые моменты.

Патч также добавил в игру новых врагов-динозавров:

Велоцирапторы - слабые поодиночке, но смертоносные в стае.

- слабые поодиночке, но смертоносные в стае. Дилофозавры - первый дальнобойный враг, атакующий кислотой.

- первый дальнобойный враг, атакующий кислотой. Элитные монстры - увеличенные версии обычных динозавров с повышенным здоровьем и уроном (как в Diablo).

- увеличенные версии обычных динозавров с повышенным здоровьем и уроном (как в Diablo). Пахицефалозавр и Эуропельта - новые крупные противники с особыми атаками (таран и оглушение).

Также была улучшена система боя: переработано отображение здоровья, добавлены критические удары, улучшена анимация оглушения и реакция врагов на попадания. Трел теперь может предложить вам не только пассивные усиления, но и активные предметы (ловушки и машины-баффы). Вы носите их с собой и активируете в нужный момент, что добавляет тактическую глубину каждому забегу.

Разработчики отмечают, что это лишь первая версия "Бесконечной охоты". В ближайших патчах игроков ждет новый контент, улучшение прогрессии, бесплатные костюмы и прочие награды.

В сентябре команда сосредоточится на улучшениях "Бесконечной охоты" и подготовке к октябрьскому мега-обновлению, в которое войдут: