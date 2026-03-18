Инди-разработчик стратегии Tangy TD расплакался в прямом эфире, увидев, что его игра стала успешной

Инди-разработчик Cakez на протяжении четырех лет в одиночку разрабатывал стратегию в жанре башенной защиты Tangy TD и вел летопись ее создания для своих подписчиков на Twitch и YouTube. 9 марта игра наконец-то вышла в Steam, и через неделю Cakez пригласил зрителей в эфир, чтобы открыть отчет о продажах. Когда на экране появляются цифры, он дает волю чувствам: 245 тысяч доллара валового дохода, 197 тысяч долларов чистой прибыли и 28 тысяч проданных копий.

Я правда не заслуживаю этого. Это просто невероятно - видеть, сколько людей пришли поддержать меня и мое дело. Я даже не знаю, что сказать. Почему люди такие добрые? - произносит растроганный разработчик сквозь слезы, пока его супруга обнимает его.

Cakez признался, что за четыре года разработки его мотивация сильно изменилась:

Вначале я делал это только для себя, но со временем это превратилось в желание обеспечивать семью, занимаясь любимым делом. Но я все время боялся - получится ли?

Как показала практика, получилось. Tangy TD продолжает успешно продаваться в Steam, а ее создатель наконец может выдохнуть и насладиться заслуженным успехом, который оказался куда громче, чем он мог себе представить. В данный момент Tangy TD можно купить в Steam за 338 рублей. В игре есть русские субтитры.