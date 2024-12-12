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Tankhead 11.12.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Постапокалипсис
5.2 11 оценок

В EGS вышел TankHead - постапокалиптический шутер, где игроки собирают танки из обломков поверженных врагов

Lunersun
Новости

В Epic Games Store выпустили танковый шутер TankHead от студии Alpha Channel inc. В нём нам предстоит бороздить постапокалиптические пустоши на собственном танке, который можно собрать из всего, что попадётся под руку. А самое интересное начинается после боёв — победив противника, можно разобрать его технику на запчасти и приспособить для своего танка.

В TankHead даже есть какой-то сюжет. История игры рассказывает о Whitaker, который пытается добраться до загадочной Высшей точки через смертельно опасную зону ECA. Чтобы выжить в этих суровых землях, герой использует специального дрона по имени Игла — именно через него Whitaker управляет своим танком, сражаясь с враждебной техникой и странными существами на пути к цели.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
WannаCry

Сейчас начнётся пыль столбом. Начнут сверять с кросаутом

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Пользователь ВКонтакте

Это что, убийца Crossout'а?)😆 // Артур Кузнецов

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