В EGS вышел TankHead - постапокалиптический шутер, где игроки собирают танки из обломков поверженных врагов

В Epic Games Store выпустили танковый шутер TankHead от студии Alpha Channel inc. В нём нам предстоит бороздить постапокалиптические пустоши на собственном танке, который можно собрать из всего, что попадётся под руку. А самое интересное начинается после боёв — победив противника, можно разобрать его технику на запчасти и приспособить для своего танка.

В TankHead даже есть какой-то сюжет. История игры рассказывает о Whitaker, который пытается добраться до загадочной Высшей точки через смертельно опасную зону ECA. Чтобы выжить в этих суровых землях, герой использует специального дрона по имени Игла — именно через него Whitaker управляет своим танком, сражаясь с враждебной техникой и странными существами на пути к цели.