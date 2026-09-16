Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин может стать владельцем студии "Леста Игры"

Бывший автогонщик "Формулы-1" Никита Мазепин находится в шаге от приобретения группы компаний "Леста Игры", отвечающей за оперирование и развитие проектов "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Сделка между сторонами практически вышла на финишную прямую, а юристы уже подготовили необходимые документы. По информации отраслевых источников, изначально стоимость игрового актива оценивали в 50 млрд рублей, однако на текущем этапе стороны обсуждают более приземленную сумму в диапазоне от 30 до 35 млрд рублей. Факт ведения переговоров официально подтвердила представитель Мазепина, отметив, что инвестиционная компания "Группа УКМ" под его руководством активно расширяет портфель за счет цифровых технологий, финтеха и проектов в области искусственного интеллекта. Руководство игровой студии от комментариев отказалось.

Несмотря на турбулентность с правами собственности, студия продолжает генерировать миллиардные доходы, хотя государственное управление привело к ощутимым финансовым потерям. По итогам 2024 года выручка холдинга достигла рекордных 35 млрд рублей, а в 2025 году показатели ключевого юридического лица "ООО Леста Геймс Эдженси" поднялись еще на 17% и составили 29 млрд рублей при ежемесячной аудитории в 6.5 млн человек. При этом чистая прибыль компании за аналогичный период сократилась на 9.2% до 10.1 млрд рублей. Представители разработчиков связали падение прибыли с утратой налоговых льгот для IT-отрасли после перехода под крыло государства, из-за чего студии впервые пришлось выплатить налог на прибыль в размере 3.26 млрд рублей.

Потенциальному покупателю студии Никите Мазепину сейчас 27 лет, и широкой аудитории он известен спортивными выступлениями в составе команды Haas в рамках сезона "Формулы-1" 2021 года. Сын предпринимателя Дмитрия Мазепина объявил о завершении карьеры в автоспорте в 2025 году, после чего полностью переключился на крупный инвестиционный бизнес. На данный момент он выступает соучредителем компаний "Стравинский Капитал" и "Юнайтэд Кэпитал Менеджмент Джи ПИ", а также занимает должность генерального директора фирмы "Группа УКМ", сфокусированной на высокотехнологичных активах.

Профильные эксперты и представители игровой индустрии активно спорят о том, как смена собственника скажется на будущем танкового и морского экшенов. По словам основателя студии Vengeance Games Константина Сахнова, нехватка частного капитала остается главной бедой отечественной разработки, поэтому интерес со стороны молодого инвестора может пойти индустрии на пользу. Эксперт отметил, что текущие проекты компании отличаются невероятной стабильностью и способны годами приносить солидный доход, однако приход бывшего гонщика может подтолкнуть команду к рискованным экспериментам вроде разработки собственного гоночного симулятора, который традиционно тяжело монетизировать на фоне признанных мировых лидеров жанра.

С другой стороны, приток частного капитала может позволить разработчикам смелее вкладываться в рискованные проекты за пределами устоявшихся франшиз. Основатель "Центра игровых и киберспортивных коммуникаций" Ярослав Мешалкин подчеркнул, что компания не нуждается в кризисном управлении и остается сверхуспешным бизнесом, но новый владелец способен профинансировать покупку других команд и запуск оригинальных франшиз. Кроме того, личный бэкграунд Мазепина в сфере симуляторов и фиджитал-спорта открывает перспективы для превращения разработчика видеоигр в более широкую развлекательную экосистему.

В настоящее время Леста Игры продолжает развивать "Мир танков", "Мир кораблей" и мобильный экшен Tanks Blitz, параллельно работая над 4 неанонсированными проектами, среди которых числится крупная игра ААА-уровня. Согласно прогнозам аналитиков из "Агентства стратегических инициатив", к 2030 году общий объем игрового рынка в стране вырастет до 271 млрд рублей, при этом игры для ПК и консолей обеспечат свыше 145 млрд рублей за счет прямых покупок, микротранзакций и платных подписок.