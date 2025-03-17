Эпическая битва в честь 80-летия Победы - в апреле состоится "Кубок Первого канала. Мир танков"

26 апреля в Москве, в универсальном спортивном зале «Дружба», состоится грандиозный финал «Кубка Первого канала. Мир танков» — турнира по одной из самых популярных онлайн-игр. Соревнование приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящено памяти героев, сражавшихся за страну.

Призовой фонд — 5 миллионов рублей. Участников ждет формат 7x7, бои в режиме Атака/Оборона и карты «Прохоровка», «Мурованка», «Рудники», «Степи», «Карелия». Отбор проходит по системе Single Elimination: все желающие могут испытать силы в открытых квалификациях, но до финальной стадии дойдут только 16 лучших команд.

Финал будет транслироваться в эфире Первого канала и на его цифровых платформах. За комментарии отвечают DemaKput (Роман Гайворонский), Sh0tnik (Никита Пахомов) и EviL GrannY (Андрей Сомов) — признанные эксперты «Мира танков».

Зрителей в зале ждет не только напряженное противостояние команд, но и мини-турниры с призами, автограф-сессии со звездами киберспорта, эксклюзивные сувениры и активности. А каждый посетитель финала получит уникальный промо-код с ценными внутриигровыми бонусами. Турнир организуют Первый канал и Е ТЕРРА — компания, специализирующаяся на киберспортивных мероприятиях.

«Мир танков» — это не просто игра, а настоящая киберспортивная дисциплина, объединяющая миллионы игроков по всему миру. Более 800 детализированных моделей бронетехники, тактическое разнообразие и постоянные обновления делают каждый бой уникальным. Готовы к эпическим сражениям? Приходите поддержать команды и почувствовать дух великой битвы!