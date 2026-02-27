Forbes оценил стоимость компании Леста Игры в 1 600 000 000 долларов

Деловое издание Forbes опубликовало обновленный список самых дорогих компаний Рунета по итогам 2025 года. Разработчик Леста Игры занял 12 место. Эксперты оценили текущую стоимость предприятия в 1 600 000 000 долларов. Этот показатель на 100 000 000 долларов превышает оценку прошлого года, хотя тогда студия входила в 10 самых дорогих компаний. В 2024 году оценка стоимости росла быстрее и находилась на уровне 800 000 000 долларов. В актуальном рейтинге Forbes упоминается 30 компаний, а Леста Игры является 1 предприятием, специализирующимся исключительно на игровом бизнесе. Для сравнения стоимость лидера списка в лице холдинга Яндекс составляет 16 400 000 000 долларов, а замыкает рейтинг сервис Банки.ру с оценкой в 370 000 000 долларов.
Параллельно с финансовыми новостями стало известно об изменениях во внутренней политике студии. Представители Леста Игры сообщили журналистам ТАСС об уходе из Ассоциации игровой индустрии или АИИ. В компании заявили, что ассоциация не оправдала ожиданий. Текущее руководство считает количество отраслевых организаций избыточным и выступает за консолидацию отраслевого голоса. Источники уточняют, что создатели Мира Танков и Мира Кораблей рассматривают возможность присоединения к Организации развития видеоигровой индустрии или к Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр. Ранее между данными структурами происходили публичные разногласия, и в тот момент Леста Игры выступала на стороне 2 организации совместно с руководителем VK Play.
Выход из АИИ продолжает тенденцию нового руководства Леста Игры по отказу от прошлых инициатив. Летом 2025 года компания перешла под контроль государства. С того момента разработчик уже отказался от участия в выставке РЭД ЭКСПО и конференции РЭД КОНФ, а также прекратил поддержку новостного портала DevReality. Сайты этих 3 проектов, как и страница самой ассоциации АИИ, в данный момент больше не функционируют.
