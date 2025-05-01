Глава "Леста Игры" прокомментировал ситуацию вокруг компании: "Мы честные люди и докажем правду"

В необычном видеообращении руководитель "Леста Игры" Малик Хатажаев ответил на обвинения в создании экстремистского объединения. Запись появилась в соцсетях компании на фоне ареста активов разработчика 17 апреля.

Ключевые заявления Хатажаева:

Отрицает любые связи с бывшим партнёром Виктором Кислым с августа 2023 года

Называет обвинения абсурдными и не соответствующими действительности

Уверяет, что вся финансовая деятельность компании прозрачна

Подчёркивает полное сотрудничество с правоохранительными органами

"Дожил на старости лет: вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Это горько и обидно", — заявил Хатажаев. Он опроверг слухи о "чемоданчиках с биткоинами", отметив, что даже не знает, что это такое.

Текущая ситуация серьёзно ударила по операционной деятельности:

Заблокированы счета компании

Испорчены отношения с партнёрами

Под угрозой будущее 600 сотрудников

Несмотря на это, Хатажаев отмечает поддержку коллег по индустрии: "Партнёры, несмотря на конкуренцию, предлагают помощь. Это вопрос репутации всей российской IT-отрасли". Если суд удовлетворит иск прокуратуры, активы перейдут Росимуществу. Однако Хатажаев сохраняет оптимизм: "Мы бьёмся за своё имя и за индустрию. Всё будет хорошо".

Напомним, "Леста Игры" с 2022 года осуществляет поддержку, контроль и разработку "Мира танков" и "Мира кораблей" после ухода Wargaming. Сейчас под угрозой оказалось будущее этих проектов и сотен сотрудников компании.