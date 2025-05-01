Глава "Леста Игры" прокомментировал ситуацию вокруг компании: "Мы честные люди и докажем правду"

В необычном видеообращении руководитель "Леста Игры" Малик Хатажаев ответил на обвинения в создании экстремистского объединения. Запись появилась в соцсетях компании на фоне ареста активов разработчика 17 апреля.
Ключевые заявления Хатажаева:
- Отрицает любые связи с бывшим партнёром Виктором Кислым с августа 2023 года
- Называет обвинения абсурдными и не соответствующими действительности
- Уверяет, что вся финансовая деятельность компании прозрачна
- Подчёркивает полное сотрудничество с правоохранительными органами
"Дожил на старости лет: вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Это горько и обидно", — заявил Хатажаев. Он опроверг слухи о "чемоданчиках с биткоинами", отметив, что даже не знает, что это такое.
Текущая ситуация серьёзно ударила по операционной деятельности:
- Заблокированы счета компании
- Испорчены отношения с партнёрами
- Под угрозой будущее 600 сотрудников
Несмотря на это, Хатажаев отмечает поддержку коллег по индустрии: "Партнёры, несмотря на конкуренцию, предлагают помощь. Это вопрос репутации всей российской IT-отрасли". Если суд удовлетворит иск прокуратуры, активы перейдут Росимуществу. Однако Хатажаев сохраняет оптимизм: "Мы бьёмся за своё имя и за индустрию. Всё будет хорошо".
Напомним, "Леста Игры" с 2022 года осуществляет поддержку, контроль и разработку "Мира танков" и "Мира кораблей" после ухода Wargaming. Сейчас под угрозой оказалось будущее этих проектов и сотен сотрудников компании.
ну че, отожмут компанию или нет? вот на что можно было бы ставки делать
это будут ставки 100000к1, "произошла чудовищная ошибка" (с)
Ну так, просто бывший партнер, да и вообще никто не знал)))
Раньше надо было думать с кем ты бизнес строишь и что просто так сухим не выйти)))