ЧАТ ИГРЫ
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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.6 176 оценок

Глава "Леста Игры" прокомментировал ситуацию вокруг компании: "Мы честные люди и докажем правду"

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В необычном видеообращении руководитель "Леста Игры" Малик Хатажаев ответил на обвинения в создании экстремистского объединения. Запись появилась в соцсетях компании на фоне ареста активов разработчика 17 апреля.

Ключевые заявления Хатажаева:

  • Отрицает любые связи с бывшим партнёром Виктором Кислым с августа 2023 года
  • Называет обвинения абсурдными и не соответствующими действительности
  • Уверяет, что вся финансовая деятельность компании прозрачна
  • Подчёркивает полное сотрудничество с правоохранительными органами

"Дожил на старости лет: вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Это горько и обидно", — заявил Хатажаев. Он опроверг слухи о "чемоданчиках с биткоинами", отметив, что даже не знает, что это такое.

Суд арестовал активы российского издателя "Мира танков" и "Мира кораблей"

Текущая ситуация серьёзно ударила по операционной деятельности:

  • Заблокированы счета компании
  • Испорчены отношения с партнёрами
  • Под угрозой будущее 600 сотрудников

Несмотря на это, Хатажаев отмечает поддержку коллег по индустрии: "Партнёры, несмотря на конкуренцию, предлагают помощь. Это вопрос репутации всей российской IT-отрасли". Если суд удовлетворит иск прокуратуры, активы перейдут Росимуществу. Однако Хатажаев сохраняет оптимизм: "Мы бьёмся за своё имя и за индустрию. Всё будет хорошо".

Напомним, "Леста Игры" с 2022 года осуществляет поддержку, контроль и разработку "Мира танков" и "Мира кораблей" после ухода Wargaming. Сейчас под угрозой оказалось будущее этих проектов и сотен сотрудников компании.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Talendor3

ну че, отожмут компанию или нет? вот на что можно было бы ставки делать

Jim_son

это будут ставки 100000к1, "произошла чудовищная ошибка" (с)

Большая Флейта
Отрицает любые связи с бывшим партнёром Виктором Кислым с августа 2023 года

Ну так, просто бывший партнер, да и вообще никто не знал)))

"Дожил на старости лет: вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Это горько и обидно"

Раньше надо было думать с кем ты бизнес строишь и что просто так сухим не выйти)))