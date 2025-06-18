Группа компаний "Леста Игры", известная по "Миру танков" и "Миру кораблей", официально перешла под контроль государства

Группа компаний «Леста Игры», известная по хитам «Мир танков» и «Мир кораблей», официально перешла под контроль государства. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, с 11 июня новым владельцем числится Росимущество.

Это стало следствием решения суда от 3 июня по иску Генпрокуратуры РФ. Суд признал Малика Хатажаева, экс-владельца «Лесты», и главу Wargaming Виктора Кислого экстремистами, после чего их доли в компании были переданы государству. Саму группу компаний «Леста Игры» и ее игры экстремистскими не признавали

Несмотря на резонанс, «Мир танков» продолжает стабильно работать, получая обновления. Власти заверяют, что закрытие игры или преследование игроков не планируется.

Сами представители «Лесты» уже заявили о несогласии с решением суда и намерены подать апелляцию, однако сроки её рассмотрения пока не названы.