ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.1 208 оценок

Группа компаний "Леста Игры", известная по "Миру танков" и "Миру кораблей", официально перешла под контроль государства

butcher69 butcher69

Группа компаний «Леста Игры», известная по хитам «Мир танков» и «Мир кораблей», официально перешла под контроль государства. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, с 11 июня новым владельцем числится Росимущество.

Это стало следствием решения суда от 3 июня по иску Генпрокуратуры РФ. Суд признал Малика Хатажаева, экс-владельца «Лесты», и главу Wargaming Виктора Кислого экстремистами, после чего их доли в компании были переданы государству. Саму группу компаний «Леста Игры» и ее игры экстремистскими не признавали

Несмотря на резонанс, «Мир танков» продолжает стабильно работать, получая обновления. Власти заверяют, что закрытие игры или преследование игроков не планируется.

Сами представители «Лесты» уже заявили о несогласии с решением суда и намерены подать апелляцию, однако сроки её рассмотрения пока не названы.

64
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
MaidenlyUngus

авторизация через госуслуги, у кого 60+% побед забирают в танкисты на сво

41
Lelik_mc_kawai

а тех у кого стата 60 процентов побед в мир кораблей, забирают в морской флот!

8
Pastoral Lelik_mc_kawai

На квадро-подлодки..

4
Рома Валевский

Танки и точка

23
Raphtallia

А корабли как, плавай и точка?

1
Рома Валевский Raphtallia

Корабли и точка

Brock_Harrison

эти танки онлайн вообще закрыть стоило бы, сколько семей распалось из-за того что мужья играют сутками напролет в эту игру да еще и донатят там да и вообще по сути онлайн игры это казино ибо без вливания бабла там не выиграть.

22
borsic

Да, пускай лучше бухают и бьют домочадцев, если повезёт даже поножовщина со смертельным исходом будет.

12
Brock_Harrison borsic

поножовщина всегда была есть и будет как и бухло, это от тгры не зависит.

9
JackSirris

Да игры вообще запретить надо. От них сплошное разложение общества происходит. Вместо того, чтобы работать и детей государству клепать, они сидят чертей по экрану гоняют, мракобесы.
Лучше б пошли в церковь, свечку поставили, лодыри...

8
0ncnjqybr

И миллионы скуфов наконец-то выползут на улицу.

17
Pastoral

Надо было Кислому как началось СВО прекратить все отношения с хохлами, тогда бы не отжали.

16
ferojuyt

Через всю Украину труба идёт. Кому война, а кому газ по расписанию.))

12
Александр Стоун

От Газпрома они намного больше получили чем подачки от Кислого.

3
Brock_Harrison Александр Стоун

газпром и газ на Украину это другое, вы не понимаете....

1
ДЕНИСКА_омск

шоу продолжается

8
Raphtallia

Да это шоу уже 3 года идет. Поднадоело уже.

3
ViksOne
7
ak-13

Теперь каждый играющий не задрот, а налогоплательщик.

7
ferojuyt

Теперь там за каждый чих донатить придется. Скажут типа на эсвэошэньку денег надо, а скуфы и понесут.))

7
Миханик Шестеренкин

Мир скуфа.

1
Janekste

На благое дело грех не занести...

11
Raphtallia Janekste

Благое? С каких пор донат на смерть - благое дело? Это касается так-то обеих сторон, да да. Мир не делится на черное и белое. Он серый.

6
Carissa7517
преследование игроков не планируется.

Еще бы и игроков преследовали, это как если постоянно ходишь в один и тот же магазин, что то покупаешь, а владелец магазина крутит какие то мутные дела, а потом владельца и покупателей нахлобучивают

4
qDan

Если уж за Ждалкера ни к кому в дверь не стучались, то за танчики тем более не будут - скорее всего это типовая отписка, чтобы очередной ливерной блохэр не начал высасывать из одног оместа инсайды про лютование рЫжима.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ