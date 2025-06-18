Группа компаний "Леста Игры", известная по "Миру танков" и "Миру кораблей", официально перешла под контроль государства

Группа компаний «Леста Игры», известная по хитам «Мир танков» и «Мир кораблей», официально перешла под контроль государства. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, с 11 июня новым владельцем числится Росимущество.
Это стало следствием решения суда от 3 июня по иску Генпрокуратуры РФ. Суд признал Малика Хатажаева, экс-владельца «Лесты», и главу Wargaming Виктора Кислого экстремистами, после чего их доли в компании были переданы государству. Саму группу компаний «Леста Игры» и ее игры экстремистскими не признавали
Несмотря на резонанс, «Мир танков» продолжает стабильно работать, получая обновления. Власти заверяют, что закрытие игры или преследование игроков не планируется.
Сами представители «Лесты» уже заявили о несогласии с решением суда и намерены подать апелляцию, однако сроки её рассмотрения пока не названы.
авторизация через госуслуги, у кого 60+% побед забирают в танкисты на сво
а тех у кого стата 60 процентов побед в мир кораблей, забирают в морской флот!
На квадро-подлодки..
Танки и точка
А корабли как, плавай и точка?
Корабли и точка
эти танки онлайн вообще закрыть стоило бы, сколько семей распалось из-за того что мужья играют сутками напролет в эту игру да еще и донатят там да и вообще по сути онлайн игры это казино ибо без вливания бабла там не выиграть.
Да, пускай лучше бухают и бьют домочадцев, если повезёт даже поножовщина со смертельным исходом будет.
поножовщина всегда была есть и будет как и бухло, это от тгры не зависит.
Да игры вообще запретить надо. От них сплошное разложение общества происходит. Вместо того, чтобы работать и детей государству клепать, они сидят чертей по экрану гоняют, мракобесы.
Лучше б пошли в церковь, свечку поставили, лодыри...
И миллионы скуфов наконец-то выползут на улицу.
Надо было Кислому как началось СВО прекратить все отношения с хохлами, тогда бы не отжали.
Через всю Украину труба идёт. Кому война, а кому газ по расписанию.))
От Газпрома они намного больше получили чем подачки от Кислого.
газпром и газ на Украину это другое, вы не понимаете....
шоу продолжается
Да это шоу уже 3 года идет. Поднадоело уже.
Теперь каждый играющий не задрот, а налогоплательщик.
Теперь там за каждый чих донатить придется. Скажут типа на эсвэошэньку денег надо, а скуфы и понесут.))
Мир скуфа.
На благое дело грех не занести...
Благое? С каких пор донат на смерть - благое дело? Это касается так-то обеих сторон, да да. Мир не делится на черное и белое. Он серый.
Еще бы и игроков преследовали, это как если постоянно ходишь в один и тот же магазин, что то покупаешь, а владелец магазина крутит какие то мутные дела, а потом владельца и покупателей нахлобучивают
Если уж за Ждалкера ни к кому в дверь не стучались, то за танчики тем более не будут - скорее всего это типовая отписка, чтобы очередной ливерной блохэр не начал высасывать из одног оместа инсайды про лютование рЫжима.