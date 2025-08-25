ЧАТ ИГРЫ
Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.2 241 оценка

Lesta Games отказалась от участия в RED EXPO в пользу Comic Con Игромир

Компания Lesta Games объявила о смене планов относительно своего участия в осенних игровых выставках. Разработчики сообщили, что станут партнером фестиваля Comic Con Игромир, который пройдет 12-14 декабря, и отказались от ранее анонсированного участия в мероприятии РЭД ЭКСПО.

В своем официальном заявлении компания объяснила это решение желанием, чтобы наша игровая и ИТ-индустрия была по-настоящему единой, а не делилась на отдельные лагеря. Lesta Games предложила игрокам, купившим билеты на РЭД ЭКСПО для встречи с компанией, бесплатно обменять их на билеты на Comic Con Игромир. Для этого необходимо до 1 октября заполнить специальную форму.

